Konya merkezli hacker çetesi çökertildi

Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı. Örgütün, telefonlara mesaj yoluyla bağlantı... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

Güncel konularda mesajlar atan, casus yazılımlarla milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar, Konya emniyetinin 6 aylık çalışması sonucu yakayı ele verdi.Çetenin lideri olan 22 yaşındaki hacker, Afyonkarahisar'da suçüstü yakalandı.14 bin 200 kişi zarara uğratılmışÖrgütün 14 bin 200 kişiyi zarara uğrattığı, 9 bin kişinin banka hesaplarına ulaştığı tespit edildi.Çete liderinin lüks içinde yaşadığı, kara parayı aklamak için de ticaretle uğraştığı saptandı.15 şüpheliden 10'u tutuklandı5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.Operasyon, gelen mesajların güvenilirliğinin araştırılmasının ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.Operasyon hakkında bilgi veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Emre, "Afyonkarahisar kent merkezinde yapılan operasyonda, R.R. kod adlı şüphelinin tespiti esnasında canlı olarak dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı HYDRA (Dashboard isimli zararlı yazılım paneli) diye tabir edilen panel üzerinde çalışmalar yaptığı sırada baskın yapılarak şahıs suçüstü gözaltına alınmıştır" dedi.Yapılan ilk çalışmalar neticesinde, Türkiye çapında 14 bin 200 civarında mağdurun bu suçtan zarar gördüğünün tespit edildiğini belirten Emre, 9 bin şahsın ise mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hesabından giriş yapıldığının belirlendiğini söyledi.Çetenin yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Emre, elde edilen suç gelirinin 'sahacılar' olarak tabir edilen şüphelilerin bulduğu hesaplara aktarılması yöntemiyle para elde edildiğini söyleyen Emre, sonra sahacıların bu parayı kripto paraya dönüştürerek dolar veya TL kanalıyla örgüt liderine aktardığını anlattı.'Bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor'Siber suçlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan polis memuru Bengü Emre, "Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızın gördükleri her türlü linki tıklamamaları gerekiyor. Örneğin 'kadına şiddete hayır' linki gibi giriş linkleri hazırlayarak mağduriyetler meydana geliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor. Tıklanılan linklerde ise telefonlarımıza veya giriş yaptığımız bilgisayarlara virüs yerleştiriyorlar ve yerleştirilen virüs sayesinde yapılan her işlem şüphelilerin de bire bir panellerine yansıyor. Daha sonra ise bu vatandaşların adına kredi kullanılıyor, değişik ödemeler yapılıyor. Bu nedenle bilmediğimiz her uygulamayı yüklemeyeceğiz, güvenliğini araştıracağız" dedi.

