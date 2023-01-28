Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230128/kilicdaroglundan-sinan-atesin-annesine-adalet-tecelli-edecek-bu-is-torbacilarla-kalmaz-1066304295.html
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in annesine: Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in annesine: Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'in annesine seslenerek, "Adalet tecelli edecek. Bu iş... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T19:27+0300
2023-01-28T19:32+0300
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sinan ateş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065723827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6ef034904e46ff98049b348a20d8b0b.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "'Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum' diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz" dedi."Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230127/imamoglu-sinan-atesin-evini-ziyaret-etti-sis-perdesinin-bir-an-evvel-kalkmasi-lazim-1066283570.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065723827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a0f043dfb42f9f4efa936c4c01d4e2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sinan ateş
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sinan ateş

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in annesine: Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz

19:27 28.01.2023 (güncellendi: 19:32 28.01.2023)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'in annesine seslenerek, "Adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "'Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum' diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz" dedi.
"Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.
Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
TÜRKİYE
İmamoğlu, Sinan Ateş’in evini ziyaret etti: Sis perdesinin bir an evvel kalkması lazım
Dün, 22:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала