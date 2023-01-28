https://sputniknews.com.tr/20230128/kilicdaroglundan-sinan-atesin-annesine-adalet-tecelli-edecek-bu-is-torbacilarla-kalmaz-1066304295.html

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in annesine: Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in annesine: Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'in annesine seslenerek, "Adalet tecelli edecek. Bu iş... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T19:27+0300

2023-01-28T19:27+0300

2023-01-28T19:32+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sinan ateş

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "'Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum' diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz" dedi."Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230127/imamoglu-sinan-atesin-evini-ziyaret-etti-sis-perdesinin-bir-an-evvel-kalkmasi-lazim-1066283570.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sinan ateş