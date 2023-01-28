Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in annesine: Adalet tecelli edecek, bu iş torbacılarla kalmaz
19:27 28.01.2023 (güncellendi: 19:32 28.01.2023)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
© CHP/ ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş'in annesine seslenerek, "Adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "'Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum' diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz" dedi.
"Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz.
Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum."
Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 28, 2023