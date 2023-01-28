https://sputniknews.com.tr/20230128/kilicdaroglu-kadim-kulturumuzun-yerleskesi-olan-aksehiri-il-yapacagiz-1066301865.html

Kılıçdaroğlu: Kadim kültürümüzün yerleşkesi olan Akşehir'i il yapacağız

Kılıçdaroğlu: Kadim kültürümüzün yerleşkesi olan Akşehir'i il yapacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Akşehir’de ‘Yörük Türkmen Büyük Buluşması’na katıldı, “Kurtuluş Savaşı'nın asıl karargahı Akşehir'dir. Diğerleri il... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T18:03+0300

2023-01-28T18:03+0300

2023-01-28T18:04+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi'ni ve Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret etti.Daha sonra Batı Cephesi Karargah Müzesi'nde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, yetkililerden bilgi aldı.Kılıçdaroğlu, ilçedeki ziyaretlerinin ardından Zekai Baloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Yörük Türkmen Buluşması'nda, Yörük ve Türkmen kültürünün sıradan bir kültür olmadığını söyledi.Horasan erenlerinin, dili, kültürü, gelenek ve göreneklerin unutulmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği sorumluluk, öğrendiğimiz kültürü, geleneği, gelecek kuşaklarımıza ve evlatlarımıza da aktarmaktır. Birlikte olmamız gerekirken zaman zaman farklı partiler içinde yer aldık, doğrudur. Bu da gayet doğaldır ama kültür dediğimiz bir parti işi değildir. Kültür dediğiniz; insanın ruhudur, geçmişi ve geleceğidir. Dolayısıyla kültür sıradan bir olay değildir" diye konuştu.'Tarihe saygı duyuyorsanız Akşehir'e de saygı duyacaksınız'Kılıçdaroğlu, Akşehir'in Türk tarihinde önemli bir misyon yüklendiğini, Milli Mücadele'de büyük yer tuttuğuna işaret ederek, "Kurtuluş Savaşı'nın asıl karargahı Akşehir'dir. Diğerleri il, Akşehir değil. Akşehir, neden il değil? Kadim kültürümüzün yerleşkesi olan Akşehir'i il yapacağız. Bu işin sağı solu yok, tarihi var. Tarihe saygı duyuyorsanız Akşehir'e de saygı duyacaksınız" ifadesini kullandı.Devlet kadrolarında liyakate göre atamalar yapılmadığında çürümenin başlayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, sistemde çürümenin başlamasıyla da ülkenin felakete gideceğini dile getirdi.'Birleşmeliyiz, beraber olmalıyız'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, göçerlerin sosyal güvenlik haklarının olmadığını savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bugüne kadar Yörüklerin sosyal güvenlik haklarının verilmediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu