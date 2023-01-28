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https://sputniknews.com.tr/20230128/kalici-oje-uygulamasinda-cilt-kanseri-riski-1066296125.html
Kalıcı oje uygulamasında cilt kanseri riski
Kalıcı oje uygulamasında cilt kanseri riski
Uzmanlar, kalıcı oje uygulamasında, UVA ışınlı lambaların uzun dönemde cilt kanseri gelişme riskine yol açabileceği uyarısında bulundu. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:31+0300
2023-01-28T14:31+0300
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oje
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Uzmanlara göre, son yıllarda yaygınlaşan kalıcı oje uygulaması, sıklıkla yaptırılması halinde sabitleme ve çıkarma aşamalarındaki işlemlerden dolayı tırnak yapısını olumsuz etkiliyor, cihazlardaki UV ışınları ise deri yapısına, DNA'ya ve kollajen gibi deri yapısını oluşturan proteinlere zarar veriyor.Hürriyet'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir araştırma bu cihazın zararlarına dikkat çekti. E-ticaret sitelerinde dahi kolayca satılan ve evlerde bile kullanılan bu cihaz, hücrelerde mutasyona yol açarak cilt kanseri riskini artırıyor. ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden Öğretim Üyesi Burçak Otlu’nun da yer aldığı araştırmaya göre, 3 defa 20 dakika UV ışınlarına maruz kalan hücrelerin yüzde 70’i ölüyor. Geriye kalan yüzde 30’unda ise cilt kanserine neden olabilecek mutasyonlar gelişiyor.Araştırmanın yazarlarından Burçak Otlu, “UV ışınlar hücrelerde reaktif oksijen türlerinin oluşmasına sebep oluyor ve bunlar da DNA lezyonlarına yol açıyor. Eğer bu DNA lezyonları hücrenin tamir mekanizmaları tarafından düzeltilmezse, DNA sürekli kendisini kopyaladığından bu hatalar mutasyonlar olarak yeni hücrelere aktarılıyor. Uzun süre UV ışığına maruz kalmak da cilt kanseri gelişme riskini artırıyor” dedi.Nelere dikkat edilmeli
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oje, dna, kanser
oje, dna, kanser

Kalıcı oje uygulamasında cilt kanseri riski

14:31 28.01.2023
© AA18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı
18 ilde şubesi bulunan güzellik merkezine dolandırıcılık operasyonu: 43 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Uzmanlar, kalıcı oje uygulamasında, UVA ışınlı lambaların uzun dönemde cilt kanseri gelişme riskine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanlara göre, son yıllarda yaygınlaşan kalıcı oje uygulaması, sıklıkla yaptırılması halinde sabitleme ve çıkarma aşamalarındaki işlemlerden dolayı tırnak yapısını olumsuz etkiliyor, cihazlardaki UV ışınları ise deri yapısına, DNA'ya ve kollajen gibi deri yapısını oluşturan proteinlere zarar veriyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayımlanan bir araştırma bu cihazın zararlarına dikkat çekti.

E-ticaret sitelerinde dahi kolayca satılan ve evlerde bile kullanılan bu cihaz, hücrelerde mutasyona yol açarak cilt kanseri riskini artırıyor.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nden Öğretim Üyesi Burçak Otlu’nun da yer aldığı araştırmaya göre, 3 defa 20 dakika UV ışınlarına maruz kalan hücrelerin yüzde 70’i ölüyor. Geriye kalan yüzde 30’unda ise cilt kanserine neden olabilecek mutasyonlar gelişiyor.

Araştırmanın yazarlarından Burçak Otlu, “UV ışınlar hücrelerde reaktif oksijen türlerinin oluşmasına sebep oluyor ve bunlar da DNA lezyonlarına yol açıyor. Eğer bu DNA lezyonları hücrenin tamir mekanizmaları tarafından düzeltilmezse, DNA sürekli kendisini kopyaladığından bu hatalar mutasyonlar olarak yeni hücrelere aktarılıyor. Uzun süre UV ışığına maruz kalmak da cilt kanseri gelişme riskini artırıyor” dedi.

Nelere dikkat edilmeli

Bu uygulamayı yılda 1 veya 2 kereden fazla yaptırmayın.
Eller için en az 30 SPF olan güneş kremi kullanılmalıdır. UV ışığına maruz kalmadan en az 15 dakika önce uygulanmalıdır.
Koruyucu eldiven, UV tırnak kurutucularını çok daha az riskli hale getirir. UV kurutucularda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış parmaksız, anti-UV eldivenler bulunmaktadır.
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