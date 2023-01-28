İYİ Parti lideri Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun il kongresinde konuştu.



Meral Akşener, İYİ Parti'nin seçimlerde birinci parti olacağını belirtti.



Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



''Biz 31 Mart'ta CHP ile bir ittifak yaptık. Bizim teklifimizle yaptık. Biz istedik yaptık. O ittifakı biz istediğimiz için Türkiye için istediğimiz için Türkiye'deki her bir ferdin umudunun yeniden ayağa kalkabilmesini istediğimiz için o masaya oturduğumuzda birçok feragatta ve fedakarlıkta bulunduk. Bakın sonuç ne oldu? Sonuç 11 büyükşehir ve özellikle de İstanbul, Ankara alındı.



Bugün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı 13. cumhurbaşkanı olacak diyoruz ve deniliyor. Bunu sağlayan sizsiniz. Bu seçimden birinci parti İYİ Parti çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İYİ Parti birinci parti çıkacak.''