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İYİ Parti lideri Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum
İYİ Parti lideri Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum
Partisinin seçimlerde birinci parti olacağını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Bedavadan başbakanlık istemiyorum. Biz bunu hak edeceğiz.''... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T15:27+0300
2023-01-28T15:27+0300
politika
meral akşener
iyi parti
başbakan
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun il kongresinde konuştu. Meral Akşener, İYİ Parti'nin seçimlerde birinci parti olacağını belirtti.Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:''Biz 31 Mart'ta CHP ile bir ittifak yaptık. Bizim teklifimizle yaptık. Biz istedik yaptık. O ittifakı biz istediğimiz için Türkiye için istediğimiz için Türkiye'deki her bir ferdin umudunun yeniden ayağa kalkabilmesini istediğimiz için o masaya oturduğumuzda birçok feragatta ve fedakarlıkta bulunduk. Bakın sonuç ne oldu? Sonuç 11 büyükşehir ve özellikle de İstanbul, Ankara alındı.Bugün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı 13. cumhurbaşkanı olacak diyoruz ve deniliyor. Bunu sağlayan sizsiniz. Bu seçimden birinci parti İYİ Parti çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İYİ Parti birinci parti çıkacak.''
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meral akşener, iyi parti, başbakan
meral akşener, iyi parti, başbakan

İYİ Parti lideri Akşener: Bedavadan başbakanlık istemiyorum

15:27 28.01.2023
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Partisinin seçimlerde birinci parti olacağını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Bedavadan başbakanlık istemiyorum. Biz bunu hak edeceğiz.'' dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun il kongresinde konuştu.

Meral Akşener, İYİ Parti'nin seçimlerde birinci parti olacağını belirtti.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

''Biz 31 Mart'ta CHP ile bir ittifak yaptık. Bizim teklifimizle yaptık. Biz istedik yaptık. O ittifakı biz istediğimiz için Türkiye için istediğimiz için Türkiye'deki her bir ferdin umudunun yeniden ayağa kalkabilmesini istediğimiz için o masaya oturduğumuzda birçok feragatta ve fedakarlıkta bulunduk. Bakın sonuç ne oldu? Sonuç 11 büyükşehir ve özellikle de İstanbul, Ankara alındı.

Bugün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı 13. cumhurbaşkanı olacak diyoruz ve deniliyor. Bunu sağlayan sizsiniz. Bu seçimden birinci parti İYİ Parti çıkmalıdır. Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum. Kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. Biz bunu hak edeceğiz. İYİ Parti birinci parti çıkacak.''
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