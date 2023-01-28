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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230128/italyan-basini-italya-ve-fransa-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-saglayacak-1066295912.html
İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak
İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak
İtalya ve Fransa’nın Kiev'e Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP / T hava savunma sistemleri sağlayacağı bildirildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:02+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
fransa
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İtalyan İl Messaggero gazetesinin aktardığına göre, İtalya ve Fransa, Kiev'e 800 milyon euro değerinde Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP/T hava savunma sistemi sağlayacak.Aster sistemlerinin, balistik füzeleri bile engelleyebileceğini yazan gazete, Aster-30'ların 100 kilometre mesafedeki uçakları ve 25 kilometre mesafedeki füzeleri önleme yeteneğine sahip olduğuna vurgu yaparak, "Kontrol ünitesi 130 farklı hedefi kontrol etme ve aynı sayıda hedefe 10'a kadar füze fırlatma kabiliyetine sahip. 4 adet Aster aracına toplam 32 füze yerleştirilebiliyor, her biri 8 Aster-30 füzesi taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip” ifadelerine yer verdi.Füze kalkanının 500 milyon euroya, 32 adet Aster-30'un her birinin 2 milyon euroya mal olduğunu belirten gazete, toplam maliyetin 800 milyon euroyu bulacağı ve bunun ‘çok pahalı bir hediye’ olduğunu vurguladı.
italya
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italya, ukrayna, fransa
italya, ukrayna, fransa

İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak

14:02 28.01.2023 (güncellendi: 14:11 28.01.2023)
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Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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İtalya ve Fransa’nın Kiev'e Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP / T hava savunma sistemleri sağlayacağı bildirildi.
İtalyan İl Messaggero gazetesinin aktardığına göre, İtalya ve Fransa, Kiev'e 800 milyon euro değerinde Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP/T hava savunma sistemi sağlayacak.
Aster sistemlerinin, balistik füzeleri bile engelleyebileceğini yazan gazete, Aster-30'ların 100 kilometre mesafedeki uçakları ve 25 kilometre mesafedeki füzeleri önleme yeteneğine sahip olduğuna vurgu yaparak, "Kontrol ünitesi 130 farklı hedefi kontrol etme ve aynı sayıda hedefe 10'a kadar füze fırlatma kabiliyetine sahip. 4 adet Aster aracına toplam 32 füze yerleştirilebiliyor, her biri 8 Aster-30 füzesi taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip” ifadelerine yer verdi.
Füze kalkanının 500 milyon euroya, 32 adet Aster-30'un her birinin 2 milyon euroya mal olduğunu belirten gazete, toplam maliyetin 800 milyon euroyu bulacağı ve bunun ‘çok pahalı bir hediye’ olduğunu vurguladı.
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