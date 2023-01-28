https://sputniknews.com.tr/20230128/italyan-basini-italya-ve-fransa-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-saglayacak-1066295912.html

İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak

İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak

İtalya ve Fransa’nın Kiev'e Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP / T hava savunma sistemleri sağlayacağı bildirildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T14:02+0300

2023-01-28T14:02+0300

2023-01-28T14:11+0300

ukrayna krizi

italya

ukrayna

fransa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg

İtalyan İl Messaggero gazetesinin aktardığına göre, İtalya ve Fransa, Kiev'e 800 milyon euro değerinde Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP/T hava savunma sistemi sağlayacak.Aster sistemlerinin, balistik füzeleri bile engelleyebileceğini yazan gazete, Aster-30'ların 100 kilometre mesafedeki uçakları ve 25 kilometre mesafedeki füzeleri önleme yeteneğine sahip olduğuna vurgu yaparak, "Kontrol ünitesi 130 farklı hedefi kontrol etme ve aynı sayıda hedefe 10'a kadar füze fırlatma kabiliyetine sahip. 4 adet Aster aracına toplam 32 füze yerleştirilebiliyor, her biri 8 Aster-30 füzesi taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip” ifadelerine yer verdi.Füze kalkanının 500 milyon euroya, 32 adet Aster-30'un her birinin 2 milyon euroya mal olduğunu belirten gazete, toplam maliyetin 800 milyon euroyu bulacağı ve bunun ‘çok pahalı bir hediye’ olduğunu vurguladı.

italya

ukrayna

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, ukrayna, fransa