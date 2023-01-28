https://sputniknews.com.tr/20230128/italyan-basini-italya-ve-fransa-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-saglayacak-1066295912.html
İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak
İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak
İtalya ve Fransa’nın Kiev'e Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP / T hava savunma sistemleri sağlayacağı bildirildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:02+0300
2023-01-28T14:02+0300
2023-01-28T14:11+0300
ukrayna krizi
italya
ukrayna
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg
İtalyan İl Messaggero gazetesinin aktardığına göre, İtalya ve Fransa, Kiev'e 800 milyon euro değerinde Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP/T hava savunma sistemi sağlayacak.Aster sistemlerinin, balistik füzeleri bile engelleyebileceğini yazan gazete, Aster-30'ların 100 kilometre mesafedeki uçakları ve 25 kilometre mesafedeki füzeleri önleme yeteneğine sahip olduğuna vurgu yaparak, "Kontrol ünitesi 130 farklı hedefi kontrol etme ve aynı sayıda hedefe 10'a kadar füze fırlatma kabiliyetine sahip. 4 adet Aster aracına toplam 32 füze yerleştirilebiliyor, her biri 8 Aster-30 füzesi taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip” ifadelerine yer verdi.Füze kalkanının 500 milyon euroya, 32 adet Aster-30'un her birinin 2 milyon euroya mal olduğunu belirten gazete, toplam maliyetin 800 milyon euroyu bulacağı ve bunun ‘çok pahalı bir hediye’ olduğunu vurguladı.
italya
ukrayna
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_091b24ecf0e445b438ac4a289b1073ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, ukrayna, fransa
İtalyan basını: İtalya ve Fransa, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlayacak
14:02 28.01.2023 (güncellendi: 14:11 28.01.2023) Abone ol
İtalya ve Fransa’nın Kiev'e Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP / T hava savunma sistemleri sağlayacağı bildirildi.
İtalyan İl Messaggero gazetesinin aktardığına göre, İtalya ve Fransa, Kiev'e 800 milyon euro değerinde Aster uçaksavar füzeleri ile SAMP/T hava savunma sistemi sağlayacak.
Aster sistemlerinin, balistik füzeleri bile engelleyebileceğini yazan gazete, Aster-30'ların 100 kilometre mesafedeki uçakları ve 25 kilometre mesafedeki füzeleri önleme yeteneğine sahip olduğuna vurgu yaparak, "Kontrol ünitesi 130 farklı hedefi kontrol etme ve aynı sayıda hedefe 10'a kadar füze fırlatma kabiliyetine sahip. 4 adet Aster aracına toplam 32 füze yerleştirilebiliyor, her biri 8 Aster-30 füzesi taşıma ve fırlatma yeteneğine sahip” ifadelerine yer verdi.
Füze kalkanının 500 milyon euroya, 32 adet Aster-30'un her birinin 2 milyon euroya mal olduğunu belirten gazete, toplam maliyetin 800 milyon euroyu bulacağı ve bunun ‘çok pahalı bir hediye’ olduğunu vurguladı.