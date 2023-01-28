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İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildi
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildi
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesiyle Türkiye arasında yürütülen görüşmelere ara verildiğini açıkladı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
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İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildi

18:15 28.01.2023 (güncellendi: 18:22 28.01.2023)
© AAİsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesiyle Türkiye arasında yürütülen görüşmelere ara verildiğini açıkladı.
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