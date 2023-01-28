https://sputniknews.com.tr/20230128/isvec-disisleri-bakani-turkiye-isvec-gorusmelerine-ara-verildi-1066302626.html
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildi
İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildi
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesiyle Türkiye arasında yürütülen görüşmelere ara verildiğini açıkladı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T18:15+0300
2023-01-28T18:15+0300
2023-01-28T18:22+0300
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İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye-İsveç görüşmelerine ara verildi
18:15 28.01.2023 (güncellendi: 18:22 28.01.2023) Abone ol
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesiyle Türkiye arasında yürütülen görüşmelere ara verildiğini açıkladı.