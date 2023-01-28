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İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ''Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T01:40+0300
2023-01-28T01:41+0300
türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
kartal
uğur mumcu
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Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, kartal, uğur mumcu
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, kartal, uğur mumcu

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

01:40 28.01.2023 (güncellendi: 01:41 28.01.2023)
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-İstanbul - trafik - denetim
İstanbul - trafik - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-
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İstanbul Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ''Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.
Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.
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