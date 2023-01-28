https://sputniknews.com.tr/20230128/istanbulda-pazar-gunu-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1066289171.html

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Kartal'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek ''Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'' dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T01:40+0300

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türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

kartal

uğur mumcu

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Kartal'da 29 Ocak Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00'den itibaren Turgut Özal Bulvarı'nın Sanayi Caddesi ayrımları ile İst-Marina yanı, Turgut Özal Bulvarı Dragos DSİ Bölge Müdürlüğü dönüşleri arası ve bu bölgelere çıkan tüm yollar, etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.Vatandaşlar, alternatif olarak Kartal Üsküdar Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.

türkiye

istanbul

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Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, kartal, uğur mumcu