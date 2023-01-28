https://sputniknews.com.tr/20230128/iranda-58-buyuklugunde-deprem-vanda-da-hissedildi-1066307783.html

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

İran'ın batısındaki Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van Valiliği, depremin kentte de hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

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iran

türkiye

deprem

van

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İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6.49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.Van Valiliği'nden açıklamaVan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremin Van'da da hissedildiği ifade edildi.Kentte ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Jandarma, AFAD ve ilgili kurumların bölgede tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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türkiye

van

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