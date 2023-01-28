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Hindistan'da iki savaş uçağı düştü
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde Hint Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T13:40+0300
2023-01-28T13:52+0300
dünya
hindistan
savaş uçağı
kaza
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Hint Hava Kuvvetlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazanın Gwalior kenti yakınlarında meydana geldiği ve savaş uçaklarının eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.Açıklamada, iki savaş uçağının Gwalior Hava Kuvvetleri üssünden havalandığı aktarılarak, uçaklardan birinde iki, diğerinde de bir pilotun bulunduğu kaydedildi.Yerel medyadaki haberlerde düşen uçakların 'Sukhoi-30' ve 'Mirage 2000' tipi olduğu belirtilerek, kazada bir pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.Hindistan haber ajansı Press Trust'a konuşan yetkili Adarsh Katiyar, iki pilotun güvenli şekilde uçaktan atladığını ancak uçakların çarpışıp çarpışmadığının net olmadığını söyledi.Madhya Pradeş Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, Twitter'daki paylaşımında, yerel yönetimin yardım çalışmalarına katılacağını ifade etti.
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hindistan, savaş uçağı, kaza
hindistan, savaş uçağı, kaza

Hindistan'da iki savaş uçağı düştü

13:40 28.01.2023 (güncellendi: 13:52 28.01.2023)
© AFP 2023 / Prakash SinghHindistan bayrağı
Hindistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Prakash Singh
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Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde Hint Hava Kuvvetlerine (IAF) ait iki savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hint Hava Kuvvetlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazanın Gwalior kenti yakınlarında meydana geldiği ve savaş uçaklarının eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada, iki savaş uçağının Gwalior Hava Kuvvetleri üssünden havalandığı aktarılarak, uçaklardan birinde iki, diğerinde de bir pilotun bulunduğu kaydedildi.
Yerel medyadaki haberlerde düşen uçakların 'Sukhoi-30' ve 'Mirage 2000' tipi olduğu belirtilerek, kazada bir pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Hindistan haber ajansı Press Trust'a konuşan yetkili Adarsh Katiyar, iki pilotun güvenli şekilde uçaktan atladığını ancak uçakların çarpışıp çarpışmadığının net olmadığını söyledi.
Madhya Pradeş Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, Twitter'daki paylaşımında, yerel yönetimin yardım çalışmalarına katılacağını ifade etti.
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