https://sputniknews.com.tr/20230128/hayalet-avcilari-yeniden-bir-araya-geliyor-1066293533.html
Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
'Hayalet Avcıları'nın yıldızları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd, efsanevi serinin bir sonraki filminde ikonik rollerini yeniden canlandıracaklar. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T10:36+0300
2023-01-28T10:36+0300
2023-01-28T10:37+0300
yaşam
hayalet avcıları (ghostbusters)
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Hayalet Avcıları serisinin oyuncuları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd serinin bir sonraki filminde rollerini yeniden canlandıracak. 80'li yıllara damga vuran serinin yeni filmi, New York yerine Londra'da geçecek. Filmin çekimlerinin iki ay içinde başlaması planlanıyor.Ghostbusters: Afterlife adlı devam filminde yer alacakları bildirilen ikonik oyunculara Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Carrie Coon gibi isimler eşlik edecek.
https://sputniknews.com.tr/20220214/hayalet-avcilari-filminin-yonetmeni-ivan-reitman-hayatini-kaybetti-1053808892.html
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hayalet avcıları (ghostbusters)
hayalet avcıları (ghostbusters)
Hayalet Avcıları yeniden bir araya geliyor
10:36 28.01.2023 (güncellendi: 10:37 28.01.2023) Abone ol
'Hayalet Avcıları'nın yıldızları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd, efsanevi serinin bir sonraki filminde ikonik rollerini yeniden canlandıracaklar.
Hayalet Avcıları serisinin oyuncuları Bill Murray, Sigourney Weaver ve Dan Aykroyd serinin bir sonraki filminde rollerini yeniden canlandıracak.
80'li yıllara damga vuran serinin yeni filmi, New York yerine Londra'da geçecek. Filmin çekimlerinin iki ay içinde başlaması planlanıyor.
Ghostbusters: Afterlife adlı devam filminde yer alacakları bildirilen ikonik oyunculara Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Carrie Coon gibi isimler eşlik edecek.