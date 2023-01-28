https://sputniknews.com.tr/20230128/evinde-gizli-belgeler-bulunan-eski-abd-baskan-yardimcisi-pence-tum-sorumlulugu-aliyorum-1066288425.html

Evinde gizli belgeler bulunan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum

Evinde gizli belgeler bulunan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Tüm sorumluluğu alıyorum

Evinde devlete ait 'gizli belgeler' bulunan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, hata yaptıklarını kabul ederek, bu konuda tüm sorumluluğu aldığını söyledi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T01:17+0300

2023-01-28T01:17+0300

2023-01-28T01:17+0300

dünya

mike pence

abd

gizli belge

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

joe biden

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Florida Eyalet Üniversitesi'nin bir etkinliğinde konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, evinde başkan yardımcılığı döneminden kalma 'gizli' ibareli devlet belgelerinin bulunmasına ilişkin, "Bu gizli belgeler benim kişisel konutumda olmamalıydı. Hata edildi ve ben tüm sorumluluğu alıyorum" şeklinde konuştu.Gizli belgelerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesinin ulusal güvenlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Pence, Başkan Joe Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine ihtiyaten kendi kişisel kayıtlarını gözden geçirdiklerini söyledi.Pence, belgelerin bulunmasının ardından derhal Ulusal Arşivler, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerine haber verdiklerini belirtti.Danışmanlarının bu kurumlarla işbirliği içerisinde süreci yürüttüklerini aktaran Pence, kendisinin belgelerin varlığından haberdar olmadığını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230124/eski-abd-baskan-yardimcisi-mike-pencein-evinde-gizli-belgeler-bulundu-1066132516.html

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mike pence, abd, gizli belge, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), joe biden