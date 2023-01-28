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https://sputniknews.com.tr/20230128/epdk-bu-yil-icin-gaz-tuketim-tahminini-acikladi-1066292893.html
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini açıkladı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini açıkladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T09:59+0300
2023-01-28T09:59+0300
ekonomi
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
gaz
tüketim
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirledi.EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.Geçen yıl 60.4 milyar metreküptüBuna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.EPDK 2022 yılı için gaz tüketim tahminini de 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak açıklamıştı.
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), gaz, tüketim
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), gaz, tüketim

EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini açıkladı

09:59 28.01.2023
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirledi.
EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Geçen yıl 60.4 milyar metreküptü

Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.
EPDK 2022 yılı için gaz tüketim tahminini de 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak açıklamıştı.
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