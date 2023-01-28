https://sputniknews.com.tr/20230128/el-pas-ukrayna-batidan--24-adet-savas-ucagi-talep-etti-1066296244.html

El País: Ukrayna, Batı'dan 24 adet savaş uçağı talep etti

El País: Ukrayna, Batı'dan 24 adet savaş uçağı talep etti

Kiev, yeni yardım paketinin ilk aşaması kapsamında Batı'dan 24 adet savaş uçağı almak istediğini bildirdi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T14:40+0300

2023-01-28T14:40+0300

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ukrayna krizi

el pais

ukrayna

savaş uçağı

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El País gazetesi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat'a dayandırarak verdiği haberinde, Kiev'in yeni silah sevkiyatının ilk aşaması kapsamında Batı'dan 24 adet savaş uçağı almak istediğini aktardı.Haberde, “Her biri 12 adet uçaktan oluşan iki filo. Bu, Ukrayna ordusunun uluslararası müttefiklerinden almayı planladığı yeni askeri yardım paketi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin öncelikli tercihinin Amerikan F-16’ları olduğu, ancak Fransız ‘Rafale’ ve İsveç ‘Gripens’i de almayı düşündüğünü belirten sözcüye göre, istenilen uçaklar alınsa bile, pilotların ve yer destek ekiplerinin eğititimi en az altı ay süreceğinden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu uçakları yakın zamanda kullanamayacak.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank tedarik edeceklerini açıklamalarının ardından, Kiev'e uçak ve füzelerin de verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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