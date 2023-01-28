https://sputniknews.com.tr/20230128/el-pas-ukrayna-batidan--24-adet-savas-ucagi-talep-etti-1066296244.html
El País: Ukrayna, Batı'dan 24 adet savaş uçağı talep etti
El País: Ukrayna, Batı'dan 24 adet savaş uçağı talep etti
Kiev, yeni yardım paketinin ilk aşaması kapsamında Batı'dan 24 adet savaş uçağı almak istediğini bildirdi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:40+0300
2023-01-28T14:40+0300
2023-01-28T14:40+0300
ukrayna krizi
el pais
ukrayna
savaş uçağı
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El País gazetesi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat'a dayandırarak verdiği haberinde, Kiev'in yeni silah sevkiyatının ilk aşaması kapsamında Batı'dan 24 adet savaş uçağı almak istediğini aktardı.Haberde, “Her biri 12 adet uçaktan oluşan iki filo. Bu, Ukrayna ordusunun uluslararası müttefiklerinden almayı planladığı yeni askeri yardım paketi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin öncelikli tercihinin Amerikan F-16’ları olduğu, ancak Fransız ‘Rafale’ ve İsveç ‘Gripens’i de almayı düşündüğünü belirten sözcüye göre, istenilen uçaklar alınsa bile, pilotların ve yer destek ekiplerinin eğititimi en az altı ay süreceğinden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu uçakları yakın zamanda kullanamayacak.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank tedarik edeceklerini açıklamalarının ardından, Kiev'e uçak ve füzelerin de verilmesi çağrısında bulunmuştu.
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el pais, ukrayna, savaş uçağı
el pais, ukrayna, savaş uçağı
El País: Ukrayna, Batı'dan 24 adet savaş uçağı talep etti
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Kiev, yeni yardım paketinin ilk aşaması kapsamında Batı'dan 24 adet savaş uçağı almak istediğini bildirdi.
El País gazetesi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İgnat'a dayandırarak verdiği haberinde, Kiev'in yeni silah sevkiyatının ilk aşaması kapsamında Batı'dan 24 adet savaş uçağı almak istediğini aktardı.
Haberde, “Her biri 12 adet uçaktan oluşan iki filo. Bu, Ukrayna ordusunun uluslararası müttefiklerinden almayı planladığı yeni askeri yardım paketi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin öncelikli tercihinin Amerikan F-16’ları olduğu, ancak Fransız ‘Rafale’ ve İsveç ‘Gripens’i de almayı düşündüğünü belirten sözcüye göre, istenilen uçaklar alınsa bile, pilotların ve yer destek ekiplerinin eğititimi en az altı ay süreceğinden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu uçakları yakın zamanda kullanamayacak.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tank tedarik edeceklerini açıklamalarının ardından, Kiev'e uçak ve füzelerin de verilmesi çağrısında bulunmuştu.