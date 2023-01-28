https://sputniknews.com.tr/20230128/cumhuriyete-uzanan-dost-eli-kurtulus-savasinda-turk-sovyet-iliskileri-1066399940.html

Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri

Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri

Kurtuluş Savaşı'nın en büyük destekçisi, yeni kurulan Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ydi. Gerçeğin Yörüngesi'nde, Kurtuluş Savaşı döneminde... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T15:23+0300

2023-01-28T15:23+0300

2023-01-31T15:23+0300

gerçeğin yörüngesi

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türkiye

rusya sovyet federatif sosyalist cumhuriyeti

sovyet

sovyet anıtı

kurtuluş savaşı

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Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri

1905 Rus Devrimi, 1908 Jöntürk devrimi, 1917 Ekim Sosyalist Devrimi ve 1919, Türk kurtuluş savaşının fiilen başladığı kabul edilen tarih, yani Atatürk’ün Samsun’a çıkışı…İki yakın, hatta iki komşu coğrafya, çok yakın zaman dilimleri, arka arkaya gerçekleşen toplumsal olaylar, savaşlar ve devrimler…Bütün bunların bir paralellik taşıması tesadüf değildi.Gerçeğin Yörüngesi'nde, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk-Sovyet ilişkileri ele alındı.

rusya sovyet federatif sosyalist cumhuriyeti

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2023

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