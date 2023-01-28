https://sputniknews.com.tr/20230128/cumhuriyete-uzanan-dost-eli-kurtulus-savasinda-turk-sovyet-iliskileri-1066399940.html
Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
Kurtuluş Savaşı'nın en büyük destekçisi, yeni kurulan Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ydi. Gerçeğin Yörüngesi'nde, Kurtuluş Savaşı döneminde... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T15:23+0300
2023-01-28T15:23+0300
2023-01-31T15:23+0300
gerçeğin yörüngesi
radyo
türkiye
rusya sovyet federatif sosyalist cumhuriyeti
sovyet
sovyet anıtı
kurtuluş savaşı
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Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
1905 Rus Devrimi, 1908 Jöntürk devrimi, 1917 Ekim Sosyalist Devrimi ve 1919, Türk kurtuluş savaşının fiilen başladığı kabul edilen tarih, yani Atatürk’ün Samsun’a çıkışı…İki yakın, hatta iki komşu coğrafya, çok yakın zaman dilimleri, arka arkaya gerçekleşen toplumsal olaylar, savaşlar ve devrimler…Bütün bunların bir paralellik taşıması tesadüf değildi.Gerçeğin Yörüngesi'nde, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk-Sovyet ilişkileri ele alındı.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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radyo, türkiye, rusya sovyet federatif sosyalist cumhuriyeti, sovyet, sovyet anıtı, kurtuluş savaşı, аудио
radyo, türkiye, rusya sovyet federatif sosyalist cumhuriyeti, sovyet, sovyet anıtı, kurtuluş savaşı, аудио
Cumhuriyet'e uzanan dost eli: Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Sovyet ilişkileri
15:23 28.01.2023 (güncellendi: 15:23 31.01.2023) Abone ol
Kurtuluş Savaşı'nın en büyük destekçisi, yeni kurulan Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ydi. Gerçeğin Yörüngesi'nde, Kurtuluş Savaşı döneminde Türk-Sovyet ilişkileri ele alındı.
1905 Rus Devrimi, 1908 Jöntürk devrimi, 1917 Ekim Sosyalist Devrimi ve 1919, Türk kurtuluş savaşının fiilen başladığı kabul edilen tarih, yani Atatürk’ün Samsun’a çıkışı…
İki yakın, hatta iki komşu coğrafya, çok yakın zaman dilimleri, arka arkaya gerçekleşen toplumsal olaylar, savaşlar ve devrimler…
Bütün bunların bir paralellik taşıması tesadüf değildi.
Gerçeğin Yörüngesi'nde, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk-Sovyet ilişkileri ele alındı.