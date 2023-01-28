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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' genelgesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar için 'rehber bir doküman' olacak '2053 Ulaştırma ve... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T05:25+0300
2023-01-28T05:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ulaştırma
genelge
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında küresel ölçekte sunulan proje ve hizmetlerle 'geleceğin bugünden tasarlandığını' belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lojistik, mobilite ve dijitalleşme merkezinde, bilimsel temelli, çevreci sürdürülebilir ve tarihe duyarlı bir ulaşım altyapısını Türkiye'ye kazandırmanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230128/yeni-konut-finansman-programina-iliskin-kanun-resmi-gazetede-1066291066.html
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recep tayyip erdoğan, ulaştırma, genelge, resmi gazete
recep tayyip erdoğan, ulaştırma, genelge, resmi gazete

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı' genelgesi

05:25 28.01.2023
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar için 'rehber bir doküman' olacak '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın hazırlandığını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan '2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında küresel ölçekte sunulan proje ve hizmetlerle 'geleceğin bugünden tasarlandığını' belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lojistik, mobilite ve dijitalleşme merkezinde, bilimsel temelli, çevreci sürdürülebilir ve tarihe duyarlı bir ulaşım altyapısını Türkiye'ye kazandırmanın en önemli hedefleri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bu kapsamda sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlar için rehber bir doküman olan, rasyonel ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu yatırımlarına ilişkin politika tedbirleri belirlenmiş olup mezkur Plan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayınlanacaktır.
2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yürütülecek faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim."
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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