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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T15:30+0300
2023-01-28T16:04+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de Honaz Tüneli ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar.(Altılı masa) Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi?Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.Altılı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne terör örgütlerinin uzantılarını koyun. Bakalım milli iradenin gücü karşısında ne ifade edecek.14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar

15:30 28.01.2023 (güncellendi: 16:04 28.01.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de Honaz Tüneli ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar.

(Altılı masa) Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi?

Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.

Altılı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne terör örgütlerinin uzantılarını koyun. Bakalım milli iradenin gücü karşısında ne ifade edecek.

14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız.
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