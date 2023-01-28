Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de Honaz Tüneli ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkaramadılar.



(Altılı masa) Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi?



Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır.



Altılı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne terör örgütlerinin uzantılarını koyun. Bakalım milli iradenin gücü karşısında ne ifade edecek.



14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız.