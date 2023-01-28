Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar

Bu sevgi olmazsa, Denizli'deki bu buluşmalar olur muydu? Denizli teşkilatımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı bu gençlik, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak. Bu sevgi olmazsa, Denizli'deki bu buluşmalar olur muydu? Denizli teşkilatımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı bu gençlik, 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak.

şu kızımıza bak, paradan altı sıfırı attık masadan da ataağız demiş. Biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık. şu kızımıza bak, paradan altı sıfırı attık masadan da ataağız demiş. Biz altı sıfırları atmaya alıştık, onları da alıştırdık.

Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin vasıtasıyla Denizli'nin tüm güzel insanlarına sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Vefanın şehri Denizli’de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini kimse tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez .Denizlinin duası desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz. Denizlili kardeşlerimizin hayır duasını almanın yerini kimse tutamaz. Denizli bu şekilde bize sahip çıktıkça önümüzü kimse kesemez .Denizlinin duası desteği bizimle olduğu müddetçe bizi kimse yıldıramaz.

Bugün yapılan açılış töreninde 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece şu Honaz tüneli var ya bu tünel bile yıllar yılı beklenen bir tünel. Biz Ferhatız millet ise Şirin biz bu dağları delerek Şirin’e ulaştık. Bugün yapılan açılış töreninde 18 milyarı bulan yatırımı şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece şu Honaz tüneli var ya bu tünel bile yıllar yılı beklenen bir tünel. Biz Ferhatız millet ise Şirin biz bu dağları delerek Şirin’e ulaştık.

Paris'in metrolarında yukardan yağmurlar akıyor. Rezillik. Bizim metromuz pırıl pırıl. Kağıthane'den İGA'ya açılışı yaptık metromuzu dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılır öğrenin. Paris'in metrolarında yukardan yağmurlar akıyor. Rezillik. Bizim metromuz pırıl pırıl. Kağıthane'den İGA'ya açılışı yaptık metromuzu dünya ile paylaştık. Gidin de görün. Metro nasıl yapılır öğrenin.

Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Denizli'deki programımızın son durağı olan İl Danışma Kurulu Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Denizli'deki programımızın son durağı olan İl Danışma Kurulu Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonun tamamının hayali, Kızılelma'sı olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyonun tamamının hayali, Kızılelma'sı olarak görüyoruz.

Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik. Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik.

Savunma sanayiimizde dışa bağımlılığımızı yüzde 20’den aldık, şu anda yüzde 80’e çıkardık. Bakın nereden nereye geldik. Savunma sanayiimizde dışa bağımlılığımızı yüzde 20’den aldık, şu anda yüzde 80’e çıkardık. Bakın nereden nereye geldik.

CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken. Biz yüzlerce başlıkta eserler çıkardık. Türkiye’yi dünyayla yarışacak seviyeye çıkardık. Türkiye her alanda kendine güveniyor. CHP ve ortakları olmadık bahanelerle bizi engellemeye çalışırken. Biz yüzlerce başlıkta eserler çıkardık. Türkiye’yi dünyayla yarışacak seviyeye çıkardık. Türkiye her alanda kendine güveniyor.

Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışanlar, biz şimdi ortaya konulan eserlerle konuşalım dedikçe kaçacak delik arıyorlar. Eski Türkiye'de lafla peynir gemisi yürütmeye alışanlar, biz şimdi ortaya konulan eserlerle konuşalım dedikçe kaçacak delik arıyorlar.

AK Parti ile karşısındakilerin arasındaki fark işte bu kadar açıktır. AK Parti ile karşısındakilerin arasındaki fark işte bu kadar açıktır.

Bir yolculukta önemli olan önce yoldaş sonra yoldur. Siyasetçi kadrosu ancak yol ve dava arkadaşları kadar güçlüdür. Bir partide mensuplarının gayretleri kadar topluma umut olabilir. Bir yolculukta önemli olan önce yoldaş sonra yoldur. Siyasetçi kadrosu ancak yol ve dava arkadaşları kadar güçlüdür. Bir partide mensuplarının gayretleri kadar topluma umut olabilir.

Bunlar şimdi de anayasadan bir haber, madem bizim bir adayımız yok, Cumhur İttifakının da olmasın diyorlar. Bunlar şimdi de anayasadan bir haber, madem bizim bir adayımız yok, Cumhur İttifakının da olmasın diyorlar.

Bunlar karşımıza isim çıakrmak yerine bize sataşıyorlar. Şimdi de anayasadan bir haber, madem bizim bir adayımız yok, Cumhur İttifakının da olmasın diyorlar. Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar sandıktan kaçamazlar. 14 Mayıs'ta centilmence yarışalım. Bunlar karşımıza isim çıakrmak yerine bize sataşıyorlar. Şimdi de anayasadan bir haber, madem bizim bir adayımız yok, Cumhur İttifakının da olmasın diyorlar. Hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar sandıktan kaçamazlar. 14 Mayıs'ta centilmence yarışalım.

"(Altılı masa) Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar. "(Altılı masa) Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar.

Taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor. Taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor.

(Altılı masa) Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar (Altılı masa) Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar

Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır. Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır.