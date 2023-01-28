https://sputniknews.com.tr/20230128/bozdagdan-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-muslumanlara-saldiri-oldugunda-hukuk-suspus-oluyor-1066310665.html

Bozdağ'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk suspus oluyor

Bozdağ'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk suspus oluyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tevrat'a, İncil'e karşı fiil olunca hukuk ayağa kalkıyor, Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor. Bu kabul... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T22:50+0300

2023-01-28T22:50+0300

2023-01-28T22:51+0300

türkiye

bekir bozdağ

türkiye

kuran

kuran-ı kerim

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nca (KVKK) 28 Ocak Veri Koruma Günü dolayısıyla Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırıların kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.İsveç Ceza Kanunu'na göre dinlere karşı yapılan basit fiillerin iki, ağır fiillerin dört yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektirdiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:Bakan Bozdağ, dünyanın hiçbir yerinde bir başkasının kutsalına hakaretin hürriyet kapsamında olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:Bozdağ, Türkiye'de son 20 yılda her alanda büyük değişiklikler yaşandığını, bu kapsamda hak ve hürriyetlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi alanında da reformlar yaşandığını belirtti.Vatandaşlara yönelik hak arama yollarının artırıldığını, Türkiye'de kişisel verilerin korunması hakkının anayasal güvenceye kavuşturularak KVKK'nın kurulduğunu anımsatan Bozdağ, "Bilgi edinme hakkının kullanmasıyla ilgili yasal düzenlemeyi çıkardık. Vatandaşlarımızın herhangi bir konuda bilgi edinmek istediği zaman devletin her kurumuna müracaat etme imkanı var. Müracaat edilen kurumların da belli bir süre içerisinde derhal bu müracaatlara cevap verme zorunluluğu var" diye konuştu.Bozdağ, günümüzde kişisel verilerin korunmasının yaşam hakkının korunmasıyla eş değer bir durumda olduğuna dikkati çekerek saygın bireyler olarak yaşamanın, kişisel verilerin hukukun gereklerine uygun şekilde korunmasıyla mümkün olabildiğini vurguladı.'Devletin bütün kurumlarını vatandaşın denetimine açtık'Türk Ceza Kanununda iletişimin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesinin, kişisel verilerin elde edilip başkalarına verilmesinin suç olduğuna değinen Bozdağ, şöyle devam etti:'İftira eden cezasını göze alsın'Sosyal medyanın, yalan ve manipülasyonun merkezi haline geldiğine, vatandaşların buradaki mecraları takip ederken gerçeği göz ardı etmemesi gerektiğine işaret eden Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:"Mavi Vatan"ın yanı sıra "siber vatan"ın var olduğunu dile getiren Bozdağ, Türkiye'ye ait verilerin güvenliğinin yabancı ülkelere teslim edilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.Yerli ve milli üretimlerle verilerin güvenliğinin sağlanması için adımlar atıldığını belirten Bozdağ, "Siberle alakalı ciddi birimler kuruldu, ciddi adımlar atıldı. Önümüzdeki dönemde bunları daha da geliştireceğiz. Bir ülkenin, siber güvenliğini yabancı ülkelere emanet etmesi, o ülkenin sınır güvenliğini kendi askerine değil yabancı askerlere emanet etmesi kadar tehlikelidir. O ülke için büyük bir tehdittir, kabul edilemez bir durumdur. Onun için de bu güvenlik konusunda devlet elbette gereğini yapacaktır. Yapmaya da devam ediyor ama vatandaşlarımızın da kendi kişisel verilerinin güvenliği için de dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.

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bekir bozdağ, türkiye, kuran, kuran-ı kerim