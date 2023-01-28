https://sputniknews.com.tr/20230128/bankalar-eytliler-icin-promosyon-tekliflerini-acikladi-1066295641.html

Bankalar EYT'liler için promosyon tekliflerini açıkladı

Bankalar EYT'liler için promosyon tekliflerini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart günü alacaklarını açıkladı. Bankalar da EYT'liler için promosyon tekliflerini... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T13:51+0300

2023-01-28T13:51+0300

2023-01-28T13:53+0300

ekonomi

eyt

banka

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EYT düzenlemsi EYT kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yasal süreçle ilgili yol haritasının kesinleşmesiyle birlikte bağlanacak maaşlar hesap edilmeye, ayrıca EYT kapsamında olup da çalışmaya devam edenlerden 1 yıl ve üzeri çalışma süresi olanlar kıdem tazminatlarını araştırmaya başladı. Tüm bunlara ek olarak ilk etapta emekli olacak 2.2 milyon vatandaş promosyonu da unutmadı. İlk maaşını mart ayının başında alacak EYT’li emekliler bankalarla pazarlığa oturacak ve maaş tutarlarına göre promosyon talep edecek. Bankalar da müşteri sayısını artırmak için şimdiden promosyon yarışına hazırlanmaya başladı. Halihazırda birçok banka 7 bin 500 liraya kadar promosyon veriyor. CNN'de yer alan habere göre, bu rakamların enflasyonist bir ortamda çok düşük kaldığını belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği’nden Meral Karadağ, “Herkes yasanın çıkmasını bekliyor. Buna bankalar da dahil. Ancak biz bankalarla görüşmeye başladık. Asgari ücret dahi 8 bin 500 lira olmuşken, 7 bin 500 lira promosyonu kabul edemeyiz. Bankaların promosyon ödemelerinde 20 bine kadar çıkmasını bekliyoruz. En yüksek promosyonu verenle anlaşırız” dedi.EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet’ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK’dan seçebilecek. Böylece EYT’linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emeklilere promosyon ödemesi yapıyorlar. Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek adına daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabiliyor. Bu durumda EYT’liler de diğer emekliler gibi en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı seçme hakkına sahip olabilecek.Bankalar kampanyaları duyurmaya başladıBazı bankalar şimdiden EYT’lilere özel kampanya hazırlamaya başladı. Örneğin DenizBank, emekli maaşını bankadan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5 bin TL’ye varan ödeme yaparken, EYT kapsamındaki emeklilere ise otomatik fatura ödeme talimatına karşılık 7 bin 500 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. EYT’lilere özel kampanyadan 1 Şubat 2023’ten sonra emekli olmuş müşteriler faydalanabilecek.Diğer bankaların güncel promosyon ödemeleri ise şöyle:

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