https://sputniknews.com.tr/20230128/bakan-soylu-recep-tayyip-erdogan-dunyaya-meydan-okudu-1066308859.html

Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan dünyaya meydan okudu

Bakan Soylu: Recep Tayyip Erdoğan dünyaya meydan okudu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Recep) Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin birilerinin icazeti olmadan adım atmasını sağlamadı, kendi camimizde bize namaz... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T21:44+0300

2023-01-28T21:44+0300

2023-01-28T21:48+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

süleyman soylu

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Bakan Soylu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağının açılış töreninde yaptığı konuşmada, bölgede terör devleti kurulmasına izin vermediklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bina yapmadığını, zihniyet değiştirdiğini vurgulayan Soylu, "Terörle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin zihniyetini değiştirdi. Türkiye'yi parçalamak isteyenlere fırsat vermedi. Doğuyla batının birbiriyle olan gelişmişlik farklılıklarının tamamını ortadan kaldırdı. Savunma sanayimizi yüzde 20'den yüzde 80 yerlilik, millilik seviyesine çıkardı" diye konuştu.'Ey Amerika, bırak şimdi Akıncıları, şimdi başına daha büyük bir dert geliyor'Erdoğan'ın bedeli ne olursa Afrin'de terörü temizleme emri verdiğini belirten Soylu, "Amerika, 'Afrin'e giremezsiniz ambargo koyuyorum' dedi. Kimseden icazet almadan bu milletin evlatları, Türk mühendisleri İHA ve SİHA'ları 1.5 ayda böğrüne ay-yıldızlı bayrağı bastığı mühimmatları üretti. Afrin'i temizledik. Avrupa'nın da Amerika'nın da planı suya düştü. Şimdi, 'İHA ve SİHA'ları ortadan kaldıracağız' diyorlar. Sizin kralınız gelse bunu yapamaz. Ey Amerika, bırak şimdi Akıncıları, şimdi başına daha büyük bir dert geliyor. Kızılelma geliyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'de teröre 1984-2019 yıllarında 3 trilyon 722 milyar lira harcandığına dikkati çeken Soylu, artık PKK'nın defterini düreceklerini kaydetti.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili bir çocukluk anısını anlatırken duygulanan Soylu, şunları söyledi:' Biz uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıyoruz cari açığı kapatmak için?'Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:Konuşmaların ardından Tosya Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı.

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recep tayyip erdoğan, süleyman soylu