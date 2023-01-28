https://sputniknews.com.tr/20230128/bakan-soylu-bize-celme-takmaya-calisan-butun-liderleri-erdogani-kutlamak-icin-siraya-girecek-1066303804.html

Bakan Soylu: Bize çelme takmaya çalışan bütün liderleri, Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girecek

Bakan Soylu: Bize çelme takmaya çalışan bütün liderleri, Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girecek

İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'un Durağan ilçesinde halka hitap etti. Bakan Soylu, "14 Mayıs gecesi Avrupa'nın ve dünyanın şu an bize çelme takmaya çalışan bütün... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T18:51+0300

2023-01-28T18:51+0300

2023-01-28T18:52+0300

türkiye

süleyman soylu

durağan

durağan

recep tayyip erdoğan

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Durağan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti.Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de büyük hizmetler gerçekleştirildiğine işaret eden Soylu, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin sadece ülke içinde değil, dünyanın karşılaştığı krizlerde de çözüm ürettiğini dile getirdi.Soylu, "Eğer ben bugün Amerika'ya söz söyleyebiliyorsam, Avrupa'ya Türkiye'nin gücünü haykırabiliyorsam, sizin ortaya koyduğunuz iradeyi Tayyip Erdoğan'ın millet adına ortaya koymasıyladır. Hepimiz insanız, eksiğimiz olur. Eksiği olmayan Cenabı Allah'tır" ifadesini kullandı.Türkiye'nin terörle mücadele kimseden icazet almadan öz güven sağlamasının, ülkenin geldiği noktanın görülmesi adına önemli bir merhale olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:Soylu, dünya Kovid-19 salgını krizindeyken bunu fırsata çevirdiklerini, ihracatı 150 milyar dolardan 254.2 milyar dolara, istihdamı da 25 milyondan 32 milyona çıkardıklarını söyledi.Türkiye'ye geçen yıl 51.5 milyon turist geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Huzur olduğu için, Türkiye yarınına isabetli bakabildiği için bunları sağlayabildik. Dünya, Avrupa'yı 300 yıldır ilk kez böyle yakaladı. Neymiş? İngiltere demokrasinin beşiğiymiş. 3 ayda 3 başbakan değiştirdiler. Neymiş? 20 yıllık plan yaparız, 50 yıllık plan yaparız, 100 yıllık plan yaparız, biz şöyle devletleriz, sizin attığınız adımı görürüz... Siz ilk önce kışın donmaktan kurtarın da ondan sonra 50 yıllık plan yapın. Sen bu kışı hesap edemiyorsun" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi parmak sallanan ülke olmaktan kurtardığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:Bakan Soylu, birçok dünya liderinin gıda krizi için Türkiye'den yardım istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

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süleyman soylu, durağan, durağan, recep tayyip erdoğan