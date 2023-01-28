https://sputniknews.com.tr/20230128/bakan-donmez-talep-ederlerse-avrupaya-dogal-gaz-sevkiyati-yapabiliriz-1066294664.html
Bakan Dönmez: Talep ederlerse Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapabiliriz
Bakan Dönmez: Talep ederlerse Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapabiliriz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Beş LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T12:06+0300
2023-01-28T12:06+0300
2023-01-28T12:06+0300
dünya
fatih dönmez
rusya
avrupa
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
rus doğal gazı
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062453027_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e7f96aff10e5503da4bb6638515c5e5e.jpg
Al JAzeera'ya konuşan Dönmez, dünyada enerji krizi yaşandığını belirterek, “Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmaz üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz” ifadelerini kullandı.Dönmez, “Beş LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz” diye konuştu.Dönmez, şunları kaydetti:“Biz 20 yıl önce sadece Rusya’dan doğal gaz alırken bunun yanına dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yeni boru hatları inşa ettik. Komşumuz İran’dan boru hattı ile doğal gaz getiriyoruz. Bunun yanı sıra LNG terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdık. Bugün ikisi karada üç denizde beş LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya’dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD’den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı.”
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062453027_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_db39537734883eeee4dc1753bed77a4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih dönmez, rusya, avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rus doğal gazı, türkiye
fatih dönmez, rusya, avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rus doğal gazı, türkiye
Bakan Dönmez: Talep ederlerse Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapabiliriz
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Beş LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz" dedi.
Al JAzeera'ya konuşan Dönmez, dünyada enerji krizi yaşandığını belirterek, “Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmaz üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz” ifadelerini kullandı.
Dönmez, “Beş LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz” diye konuştu.
Dönmez, şunları kaydetti:
“Biz 20 yıl önce sadece Rusya’dan doğal gaz alırken bunun yanına dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yeni boru hatları inşa ettik. Komşumuz İran’dan boru hattı ile doğal gaz getiriyoruz. Bunun yanı sıra LNG terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdık. Bugün ikisi karada üç denizde beş LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya’dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD’den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı.”