https://sputniknews.com.tr/20230128/bakan-donmez-talep-ederlerse-avrupaya-dogal-gaz-sevkiyati-yapabiliriz-1066294664.html

Bakan Dönmez: Talep ederlerse Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapabiliriz

Bakan Dönmez: Talep ederlerse Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Beş LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T12:06+0300

2023-01-28T12:06+0300

2023-01-28T12:06+0300

dünya

fatih dönmez

rusya

avrupa

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

rus doğal gazı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062453027_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e7f96aff10e5503da4bb6638515c5e5e.jpg

Al JAzeera'ya konuşan Dönmez, dünyada enerji krizi yaşandığını belirterek, “Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmaz üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz” ifadelerini kullandı.Dönmez, “Beş LNG terminalimizin bir kısmı özellikle yaz aylarında müsait. Talep ettiği takdirde Avrupa ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz” diye konuştu.Dönmez, şunları kaydetti:“Biz 20 yıl önce sadece Rusya’dan doğal gaz alırken bunun yanına dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan yeni boru hatları inşa ettik. Komşumuz İran’dan boru hattı ile doğal gaz getiriyoruz. Bunun yanı sıra LNG terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdık. Bugün ikisi karada üç denizde beş LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya’dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD’den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı.”

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih dönmez, rusya, avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), rus doğal gazı, türkiye