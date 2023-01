Bakan Bozdağ: 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim, Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimidir

https://sputniknews.com.tr/20230128/bakan-bozdag-14-mayis-2023te-yapilacak-secim-sayin-cumhurbaskanimizin-ikinci-secimidir-1066300056.html

Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Bozdağ, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim, Sayın Cumhurbaşkanımızın... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olabileceği yönündeki açıklamasının yer aldığı videoyu izlettirdi.'Adaylığı anayasal hakkıdır'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağı yönündeki iddialara değinen Bozdağ, altılı masanın 26 Ocak'ta saatler süren bir toplantı yaptığını ve Meclis karar almadıkça Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının anayasaya aykırı olduğunun dile getirildiğini hatırlattı. Bozdağ, korkunun dağları sardığını belirterek şöyle konuştu:Anayasada, 2017 yılında yapılan değişikliğe göre uygulamaya konulan maddeleri okuyan Bozdağ, "2709 sayılı kanunun 101. maddesi, noktası, virgülü, kelimesi, paragrafı, fıkrası, her şeyiyle, başlığıyla beraber tümden değişmiştir. Şimdi içindeki bazı ibarelerin daha önceki maddede yer almış olması bu maddeyi yeni bir madde olmaktan çıkarmaz. Çünkü her şeyi yeniden yazmışız. Biz şimdi her şeyi yeniden yazarken önceki ifadelerden bazılarını oraya koyduğumuzda o eski ifadenin yürürlükte olduğu anlamına gelmez, onu kaldırmışız" değerlendirmesinde bulundu.'24 Haziran 2018'de Türkiye'nin ilk başkanı seçildi'Bakan Bozdağ, uygulamaya konulan yasaların, birlikte yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte yürürlüğe girdiğini dile getirerek şunları kaydetti:Bozdağ, Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Nevşehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletin emirlerine uyacaklarını, beraber iktidar olacaklarını ve milletle beraber bu ülkeyi yöneteceklerini söyledi.AK Parti'nin uzun vesayet yönetimlerinin arkasından milleti ile iktidar olduğunu anımsatan Bozdağ, 20 yıldır milletin dünya görüşünün ve iradesinin iktidar olduğuna dikkati çekti.Bozdağ, o yüzden bu iktidarı korumak için her türlü mücadeleyi Ankara'da verdiklerini dile getirerek şöyle devam etti:'Seçimlere her defasında müdahale ettiler, etmeye de çalıştılar'Hendek terörüyle, bu ülkenin bir bölgesini ayaklandırmak, insanı birbirine kırdırmak istediklerini hatırlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:'Sen değil ağa babaların gelse Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkamaz'Bozdağ, demokrasiyi, milli iradeyi iktidar eden kadronun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun kadrosunda olduğunu vurgulayarak, The Economist'in Cumhurbaşkanı'na diktatör iftirasını attığına değindi.Sadece onun değil, Türkiye'nin içindeki liderlerin de bu iftirayı tekrarladıklarını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:Bozdağ, 'bir yandan FETÖ'nün teröristleri, bir yandan PKK'nın teröristleri, bir yandan başka ülkelerin istihbarat örgütleri, bir yandan da içlerinden bilerek bilmeyerek bunları beğenenler, Türkiye'yi kuşatmak isteyen kirli hesap sahipleri olduğunu' söyledi. Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

