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Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T03:16+0300
2023-01-28T03:16+0300
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atama
cumhurbaşkanı
rektör
resmi gazete
karar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı.Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğüne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğüne Umut Zeybek atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi Toktaş atandı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/resmi-gazetede-yayimlandi-38-mulki-idare-amiri-birinci-sinif-mulki-idare-amirligine-yukseltildi-1066244742.html
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atama, cumhurbaşkanı, rektör, resmi gazete, karar
atama, cumhurbaşkanı, rektör, resmi gazete, karar

Atama kararları Resmi Gazete'de

03:16 28.01.2023
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© DHA
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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğüne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğüne Umut Zeybek atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.
Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi Toktaş atandı.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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