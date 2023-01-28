https://sputniknews.com.tr/20230128/atama-kararlari-resmi-gazetede-1066290882.html

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T03:16+0300

2023-01-28T03:16+0300

2023-01-28T03:16+0300

türkiye

atama

cumhurbaşkanı

rektör

resmi gazete

karar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062670636_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1bd2931fbdad21048659e7be7bfdcfda.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yer aldı.Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin atandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Arzu Gür görevden alındı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açıkta bulunan Elazığ İl Müdürlüğüne Aydın Polat, Niğde İl Müdürlüğüne Umut Zeybek atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tuncer Tekin ve Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul görevden alındı.Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Rahmi Toktaş atandı.

https://sputniknews.com.tr/20230127/resmi-gazetede-yayimlandi-38-mulki-idare-amiri-birinci-sinif-mulki-idare-amirligine-yukseltildi-1066244742.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atama, cumhurbaşkanı, rektör, resmi gazete, karar