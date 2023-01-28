https://sputniknews.com.tr/20230128/alacak-meselesi-yuzunden-ailesinden-4-kisiyi-olduren-polis-memuru-tutuklandi-1066307560.html
Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alacak meselesi yüzünden annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren polis memuru mahkemece tutuklandı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T21:27+0300
2023-01-28T21:27+0300
2023-01-28T21:31+0300
türkiye
bursa
orhangazi
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_96414a561b8f22d6868aa4079297ac64.jpg
Bursa'nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.Olayın ardından teslim olan ve Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı belirtilen 29 yaşındaki A.E'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.İşlemlerin ardından A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Ne olmuştu?Dün, Orhangazi İlçesinde A.E , alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.A.E'nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.
türkiye
bursa
orhangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065488644_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_54d022b8d4d39e514990bc38a2fa904f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, orhangazi, polis
Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
21:27 28.01.2023 (güncellendi: 21:31 28.01.2023) Abone ol
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alacak meselesi yüzünden annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren polis memuru mahkemece tutuklandı.
Bursa'nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Olayın ardından teslim olan ve Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı belirtilen 29 yaşındaki A.E'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
İşlemlerin ardından A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Ne olmuştu?
Dün, Orhangazi İlçesinde A.E , alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.
A.E'nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.