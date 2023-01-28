https://sputniknews.com.tr/20230128/alacak-meselesi-yuzunden-ailesinden-4-kisiyi-olduren-polis-memuru-tutuklandi-1066307560.html

Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı

Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alacak meselesi yüzünden annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren polis memuru mahkemece tutuklandı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T21:27+0300

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türkiye

bursa

orhangazi

polis

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Bursa'nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.Olayın ardından teslim olan ve Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı belirtilen 29 yaşındaki A.E'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.İşlemlerin ardından A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Ne olmuştu?Dün, Orhangazi İlçesinde A.E , alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.A.E'nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

türkiye

bursa

orhangazi

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bursa, orhangazi, polis