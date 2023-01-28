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https://sputniknews.com.tr/20230128/alacak-meselesi-yuzunden-ailesinden-4-kisiyi-olduren-polis-memuru-tutuklandi-1066307560.html
Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alacak meselesi yüzünden annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren polis memuru mahkemece tutuklandı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T21:27+0300
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türkiye
bursa
orhangazi
polis
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Bursa'nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.Olayın ardından teslim olan ve Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı belirtilen 29 yaşındaki A.E'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.İşlemlerin ardından A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Ne olmuştu?Dün, Orhangazi İlçesinde A.E , alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.A.E'nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.
türkiye
bursa
orhangazi
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bursa, orhangazi, polis
bursa, orhangazi, polis

Alacak meselesi yüzünden ailesinden 4 kişiyi öldüren polis memuru tutuklandı

21:27 28.01.2023 (güncellendi: 21:31 28.01.2023)
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© İHA
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alacak meselesi yüzünden annesi ile birlikte iki kardeşini ve yengesini silahla öldüren polis memuru mahkemece tutuklandı.
Bursa'nın Orhangazi İlçesinde annesi, iki ağabeyi ve yengesini silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Olayın ardından teslim olan ve Bingöl'de çevik kuvvet polisi olarak görev yaptığı belirtilen 29 yaşındaki A.E'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
İşlemlerin ardından A.E, sevk edildiği Orhangazi Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Ne olmuştu?

Dün, Orhangazi İlçesinde A.E , alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.
A.E'nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.
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