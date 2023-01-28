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https://sputniknews.com.tr/20230128/ailesinden-4-kisiyi-olduren-polis-ailenin-amelesi-olarak-goruluyordum-1066299304.html
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: 'Ailenin amelesi olarak görülüyordum'
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: 'Ailenin amelesi olarak görülüyordum'
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde alacak verecek tartışması sonrasında annesi ve iki kardeşi ile yengesini tabanca ile öldüren polis memuru, ifadesinde "8 yaşından... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T17:01+0300
2023-01-28T17:01+0300
yaşam
bursa
cinayet
para
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Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i silahla öldürdükten sonra kendi aracı ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner, ifadesinde müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, parasını bugünkü değerden geri istediğini ancak ağabeyinin bunun yerine 275 bin TL teklif ettiğini söyledi. "Ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL" dediği öğrenilen Ergüner ayrıca "175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından bu yana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.Diğer yandan, zanlı Adem Ergüner ve görgü tanıklarının emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin devam ettiği belirlenirken, öldürülen 4 kişinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin devam ettiği ve Orhangazi’de toprağa verilecekleri belirlendi.
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bursa, cinayet, para
bursa, cinayet, para

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: 'Ailenin amelesi olarak görülüyordum'

17:01 28.01.2023
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AA
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde alacak verecek tartışması sonrasında annesi ve iki kardeşi ile yengesini tabanca ile öldüren polis memuru, ifadesinde "8 yaşından bu yana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum" dedi.
Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i silahla öldürdükten sonra kendi aracı ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.
Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner, ifadesinde müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, parasını bugünkü değerden geri istediğini ancak ağabeyinin bunun yerine 275 bin TL teklif ettiğini söyledi.
"Ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL" dediği öğrenilen Ergüner ayrıca "175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından bu yana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.
Diğer yandan, zanlı Adem Ergüner ve görgü tanıklarının emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin devam ettiği belirlenirken, öldürülen 4 kişinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin devam ettiği ve Orhangazi’de toprağa verilecekleri belirlendi.
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