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ABD'de 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı
ABD'de 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı
ABD’nin yoğun kar yağışının etkili olduğu Wisconsin eyaletindeki bir yolda 85 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T17:06+0300
2023-01-28T17:07+0300
dünya
abd
araç
yaralı
kar
kar yağışı
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaletler arası otoyol I-39’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 85 araç birbirine girdi. Yol her iki yönde de trafiğe kapatılırken, kazaya karışan tırlardan biri alev aldı. Polis, kazada 21 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yolun, saatler süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.
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abd, araç, yaralı, kar, kar yağışı
abd, araç, yaralı, kar, kar yağışı

ABD'de 85 araç birbirine girdi: 21 yaralı

17:06 28.01.2023 (güncellendi: 17:07 28.01.2023)
© İHAABD’nin yoğun kar yağışının etkili olduğu Wisconsin eyaletindeki bir yolda 85 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı.
ABD’nin yoğun kar yağışının etkili olduğu Wisconsin eyaletindeki bir yolda 85 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© İHA
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ABD’nin yoğun kar yağışının etkili olduğu Wisconsin eyaletindeki bir yolda 85 aracın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Eyaletler arası otoyol I-39’da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 85 araç birbirine girdi.
Yol her iki yönde de trafiğe kapatılırken, kazaya karışan tırlardan biri alev aldı.
Polis, kazada 21 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Yolun, saatler süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.
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