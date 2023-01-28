Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230128/abd-temsilciler-meclisi-petrol-rezervinin-kullanilma-yetkisini-sinirlayan-yasa-tasarisini-kabul-1066292160.html
ABD Temsilciler Meclisi petrol rezervinin kullanılma yetkisini sınırlayan yasa tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi petrol rezervinin kullanılma yetkisini sınırlayan yasa tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisinde, enerji bakanının stratejik petrol rezervinden petrol satışı yapılmasına ilişkin yetkisini kısıtlayan yasa tasarısı kabul edildi. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T05:48+0300
2023-01-28T05:48+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
petrol
doğalgaz
yasa
yasa tasarısı
benzin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063239485_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_1b23842ad9d2c502eaf1905b42199181.jpg
ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, milletvekilleri enerji bakanının, petrol ve doğalgaz üretiminin artırılmasına yönelik yeni bir plan geliştirilene kadar stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı yapılmasını kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti.Yalnızca bir Demokratın onayladığı tasarı, 205 'hayır' oyuna karşın 221 'evet' ile kabul edildi.ABD Başkanı Joe Biden, Senato'dan da geçmesi halinde söz konusu yasa tasarısını veto edeceğini açıklamıştı.Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri harekatın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında Mart 2022'de Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230128/cumhuriyetci-senatorlerden-abd-baskani-bidena-borc-limiti-uyarisi-1066289441.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063239485_57:0:1124:800_1920x0_80_0_0_dff1e00d8d0aab6211e53ab5db0320db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd temsilciler meclisi, petrol, doğalgaz, yasa, yasa tasarısı, benzin
abd, abd temsilciler meclisi, petrol, doğalgaz, yasa, yasa tasarısı, benzin

ABD Temsilciler Meclisi petrol rezervinin kullanılma yetkisini sınırlayan yasa tasarısını kabul etti

05:48 28.01.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
Abone olTelegram
ABD Temsilciler Meclisinde, enerji bakanının stratejik petrol rezervinden petrol satışı yapılmasına ilişkin yetkisini kısıtlayan yasa tasarısı kabul edildi.
ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, milletvekilleri enerji bakanının, petrol ve doğalgaz üretiminin artırılmasına yönelik yeni bir plan geliştirilene kadar stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı yapılmasını kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti.
Yalnızca bir Demokratın onayladığı tasarı, 205 'hayır' oyuna karşın 221 'evet' ile kabul edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Senato'dan da geçmesi halinde söz konusu yasa tasarısını veto edeceğini açıklamıştı.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri harekatın ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında Mart 2022'de Biden, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
DÜNYA
Cumhuriyetçi senatörlerden ABD Başkanı Biden'a 'borç limiti' uyarısı
02:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала