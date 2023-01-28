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ABD medyası: Putin Ukrayna’da Biden ve Zelenskiy'i çıkmaza soktu
ABD medyası: Putin Ukrayna’da Biden ve Zelenskiy'i çıkmaza soktu
ABD merkezli 19Fortyfive sitesi, Ukrayna’daki gidişatın, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i, her bir adımın onları felakete götürecek... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T21:59+0300
2023-01-28T21:59+0300
dünya
abd
vladimir putin
joe biden
ukrayna
vladimir zelenskiy
daniel davis
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Askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Daniel Davis imzalı yazıda, Washington’un Ukrayna ordusunu tepeden tırnağa silahlandırmaya ve çatışmayı tırmandırmaya karar verirse bunun kaçınılmaz olarak nükleer savaşa yol açacağı, bunu yapmaması durumunda da Zelenskiy’i umutsuz bir duruma sürükleyeceği ifade edildi.Davis, “Bunun sonucu, belirsiz bir süre devam edecek bir çıkmaz durum olabilir. Bu durum, kelimenin tam anlamıyla Ukrayna ve halkını yok edecek ve topraklarını Ay manzarasına benzer hale getirecek” diye yazdı.ABD için tek doğru çözümün, yeni dünya savaşı için hiçbir sebebe yol vermeyerek çatışmaya son vermek ve karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda bir anlaşma sağlamak olduğu kaydedildi.
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abd, vladimir putin, joe biden, ukrayna, vladimir zelenskiy, daniel davis
abd, vladimir putin, joe biden, ukrayna, vladimir zelenskiy, daniel davis

ABD medyası: Putin Ukrayna’da Biden ve Zelenskiy'i çıkmaza soktu

21:59 28.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Президент РФ В. Путин принял участие в работе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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ABD merkezli 19Fortyfive sitesi, Ukrayna’daki gidişatın, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i, her bir adımın onları felakete götürecek ‘zugzwang’ (satrançta hamle oynama zorunluluğu yüzünden kaybetme) karşısında bıraktığını belirtti.
Askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Daniel Davis imzalı yazıda, Washington’un Ukrayna ordusunu tepeden tırnağa silahlandırmaya ve çatışmayı tırmandırmaya karar verirse bunun kaçınılmaz olarak nükleer savaşa yol açacağı, bunu yapmaması durumunda da Zelenskiy’i umutsuz bir duruma sürükleyeceği ifade edildi.
Davis, “Bunun sonucu, belirsiz bir süre devam edecek bir çıkmaz durum olabilir. Bu durum, kelimenin tam anlamıyla Ukrayna ve halkını yok edecek ve topraklarını Ay manzarasına benzer hale getirecek” diye yazdı.
ABD için tek doğru çözümün, yeni dünya savaşı için hiçbir sebebe yol vermeyerek çatışmaya son vermek ve karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda bir anlaşma sağlamak olduğu kaydedildi.
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