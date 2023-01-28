https://sputniknews.com.tr/20230128/abd-medyasi-putin-ukraynada-biden-ve-zelenskiyi-cikmaza-soktu-1066309241.html

ABD medyası: Putin Ukrayna’da Biden ve Zelenskiy'i çıkmaza soktu

ABD medyası: Putin Ukrayna’da Biden ve Zelenskiy'i çıkmaza soktu

ABD merkezli 19Fortyfive sitesi, Ukrayna’daki gidişatın, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i, her bir adımın onları felakete götürecek... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T21:59+0300

2023-01-28T21:59+0300

2023-01-28T21:59+0300

dünya

abd

vladimir putin

joe biden

ukrayna

vladimir zelenskiy

daniel davis

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Askeri analiz sitesi 19FortyFive’da yayımlanan Daniel Davis imzalı yazıda, Washington’un Ukrayna ordusunu tepeden tırnağa silahlandırmaya ve çatışmayı tırmandırmaya karar verirse bunun kaçınılmaz olarak nükleer savaşa yol açacağı, bunu yapmaması durumunda da Zelenskiy’i umutsuz bir duruma sürükleyeceği ifade edildi.Davis, “Bunun sonucu, belirsiz bir süre devam edecek bir çıkmaz durum olabilir. Bu durum, kelimenin tam anlamıyla Ukrayna ve halkını yok edecek ve topraklarını Ay manzarasına benzer hale getirecek” diye yazdı.ABD için tek doğru çözümün, yeni dünya savaşı için hiçbir sebebe yol vermeyerek çatışmaya son vermek ve karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarda bir anlaşma sağlamak olduğu kaydedildi.

ukrayna

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abd, vladimir putin, joe biden, ukrayna, vladimir zelenskiy, daniel davis