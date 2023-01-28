https://sputniknews.com.tr/20230128/a101deki-tekne-zamli-fiyatla-yeniden-satista-1066298214.html
A101'deki tekne zamlı fiyatla yeniden satışta
A101'deki tekne zamlı fiyatla yeniden satışta
Market zincirlerden A101'in, satışa sunulduğu dönemde tartışma yaratan Marin Boat marka teknesini, yüzde 37.5 oranında zamlı şekilde yeniden satışa çıkardığı... 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T15:47+0300
2023-01-28T15:47+0300
2023-01-28T15:47+0300
türkiye
a101
tekne
satış
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Geçtiğimiz ağustosta A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne, fiyatından dolayı uzun bir süre tartışmalara konu olmuştu. Bunun ardından İsatek Aras 4,25 m fiber tekne de ekimde 27 bin 999 TL'ye satışa çıkmıştı. Şimdi ise Marin Boat, bir kez daha kataloğa eklendi.ShiftDelete.Net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre, A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4,95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne, bu sefer yüzde 37,5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye satışa çıkarıldı.Teknenin özellikleri şöyle:
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a101, tekne, satış
A101'deki tekne zamlı fiyatla yeniden satışta
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Market zincirlerden A101'in, satışa sunulduğu dönemde tartışma yaratan Marin Boat marka teknesini, yüzde 37.5 oranında zamlı şekilde yeniden satışa çıkardığı öğrenildi.
Geçtiğimiz ağustosta A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne, fiyatından dolayı uzun bir süre tartışmalara konu olmuştu. Bunun ardından İsatek Aras 4,25 m fiber tekne de ekimde 27 bin 999 TL'ye satışa çıkmıştı. Şimdi ise Marin Boat, bir kez daha kataloğa eklendi.
ShiftDelete.Net'ten Mert Can Aka'nın haberi
ne göre, A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4,95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne, bu sefer yüzde 37,5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye satışa çıkarıldı.
Teknenin özellikleri şöyle:
Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m
Tekne iç yüksekliği: 70 cm
Taşıma kapasitesi: 900 kg
Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP
CE belgeli, AB standartlarına uygun