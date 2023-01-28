https://sputniknews.com.tr/20230128/a101deki-tekne-zamli-fiyatla-yeniden-satista-1066298214.html

A101'deki tekne zamlı fiyatla yeniden satışta

A101'deki tekne zamlı fiyatla yeniden satışta

Market zincirlerden A101'in, satışa sunulduğu dönemde tartışma yaratan Marin Boat marka teknesini, yüzde 37.5 oranında zamlı şekilde yeniden satışa çıkardığı... 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T15:47+0300

2023-01-28T15:47+0300

2023-01-28T15:47+0300

türkiye

a101

tekne

satış

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Geçtiğimiz ağustosta A101 tarafından 79 bin 999 TL’ye satılan Marin Boat marka 4.95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne, fiyatından dolayı uzun bir süre tartışmalara konu olmuştu. Bunun ardından İsatek Aras 4,25 m fiber tekne de ekimde 27 bin 999 TL'ye satışa çıkmıştı. Şimdi ise Marin Boat, bir kez daha kataloğa eklendi.ShiftDelete.Net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre, A101 tarafından yaklaşık 5 ay sonra tekrar satışa sunulan Marin Boat 4,95 m Samba Deluxe kamaralı fiber tekne, bu sefer yüzde 37,5’lik fiyat zammıyla 79 bin 999 TL yerine 109 bin TL’ye satışa çıkarıldı.Teknenin özellikleri şöyle:

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a101, tekne, satış