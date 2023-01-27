https://sputniknews.com.tr/20230127/zaharova-nato-bloku-rusyayla-cephelesmeye-tumuyle-mudahil-oldu-1066274162.html

Zaharova: NATO bloku, Rusya'yla cepheleşmeye tümüyle müdahil oldu

Zaharova: NATO bloku, Rusya'yla cepheleşmeye tümüyle müdahil oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO blokunun Rusya'yla cepheleşmeye tümüyle müdahil olduğunu ve cepheleşmenin giderek arttığını ifade etti. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T18:00+0300

2023-01-27T18:00+0300

2023-01-27T18:00+0300

ukrayna krizi

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nato

mariya zaharova

ukrayna

kırım

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Amerikan ve Alman tanklarının Ukrayna'ya sevk edilmesine ilişkin kararı değerlendiren Zaharova, "NATO ülkelerinin vatandaşları, NATO blokunun ülkemizle cepheleşmeye tümüyle müdahil olduğunu ve bu cepheleşmenin giderek arttığını bilmelidir. Dışişleri Bakanlığı, tank sevkiyatının askeri etkisini analiz etmeyecek ancak Batılı ülkelerin bunu daha fazla merak ettiğine eminiz" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e seslenerek "Gerçekten AB ve NATO ülkelerinin vatandaşlarını üniformalı aptallar olarak görüyor musunuz?" sorusunu yönelten Zaharova, tankların bakımı için Batılı ülkelerden uzmanların görev alacağının altını çizdi ve buna rağmen İttifak'ın kendisini çatışmanın dışında görmeye devam edip etmeyeceğini sordu.'Kırım, Rusya toprağıdır'Ukrayna'ya gönderilecek Batı yapımı zırhlı araçların saldırı faaliyetleri için tasarlandığını kaydeden Zaharova, "ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yeni silahların Kiev'e Kırım da dahil Ukrayna topraklarının özgürleştirilmesinde yardımcı olacağını gizlemiyor. Kırım, Rusya toprağıdır. Öyleydi ve öyle kalacak" vurgusunu yaptı.Batı'nın Ukrayna'nın savunulmasından uzun süredir hiç bahsetmediğini ve sadece Rusya'nın topraklarına odaklandığını anımsatan Zaharova, Kiev ve Batı'nın Rusya'ya azami zarar vermek için her şeye hazır olmasına tepki gösterdi.

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