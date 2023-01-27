https://sputniknews.com.tr/20230127/yunanistanda-dinleme-skandali-icin-ana-muhalefetin-sundugu-gensoru-reddedildi-1066276973.html

Yunanistan'da dinleme skandalı için ana muhalefetin sunduğu gensoru reddedildi

Yunanistan'da dinleme skandalı için ana muhalefetin sunduğu gensoru reddedildi

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA), aylardır ülke gündeminden düşmeyen dinleme skandalı nedeniyle hükümete karşı sunduğu... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T19:19+0300

2023-01-27T19:19+0300

2023-01-27T19:22+0300

dünya

yunanistan

aleksis çipras

dinleme

gizli dinleme

dinleme cihazı

kiryakos miçotakis

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Yunanistan'da dinleme skandalı tartışması gündemdeki yerini koruyor. casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiaların ardından, Yunan parlamentosu güven oylamasına gitti. Toplam 300 sandalyelik mecliste, 299 milletvekili oy kullandı. Gensoru, 143'e karşı 156 oyla reddedildi.Oylama öncesi mecliste yapılan görüşmelerde SYRIZA Lideri Aleksis Çipras, dinlemelerden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sorumlu olduğunu ileri sürdü.Miçotakis'i aylardır konuya ilişkin soruları cevaplamaktan kaçınmakla suçlayan Çipras, "Bugün, anayasanın iletişim gizliliğini koruma görevi verdiği, devletin resmi kurumundan kanıtlar var" dedi.Çipras, Yunanistan Silahlı Kuvvetler mensuplarının dinlendiğine ilişkin iddiaları da hatırlatarak, bu dinlemelerin silahlanma programları ile ilişkisi olup olmadığını sordu.Hükümetin 3.5 yılda silahlanma programları için yaklaşık 15 milyar avroluk imza attığını belirten Çipras, konuşmasında "Yunan vergi mükelleflerinin paralarında kontrol edilmeyen bir avro bile olmayacak. Para akışları için tüm kararları tek tek araştıracağız" ifadelerine yer verdi.Miçotakis ise meclisteki konuşmasında, kendisinin üzerine düşen siyasi sorumluluğu alarak, sorumlu isimleri görevden aldığını belirtti.Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) milli güvenlik için önemine değinen Miçotakis, hükümetin EYP'in işleyişi için getirdiği yeni yasal düzenlemenin, kişisel haklar ile güvenlik arasında denge kurduğunu iddia etti.Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, çarşamba günü mecliste yaptığı konuşmada başbakanı ve hükümeti dinleme skandalından sorumlu tutarak, meclise gensoru önergesinde bulunmuştu.Ülkede dinleme skandalı, Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.​​​​​​​Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230125/yunanistanda-hukumet-dinleme-skandali-nedeniyle-guven-oylamasina-gidiyor-1066181188.html

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yunanistan, aleksis çipras, dinleme, gizli dinleme, dinleme cihazı, kiryakos miçotakis