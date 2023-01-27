Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230127/yeni-zelandanin-auckland-kentini-sel-vurdu-1-olu-1066276715.html
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini sel vurdu: 1 ölü
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini sel vurdu: 1 ölü
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yollarda mahsur kalırken, Auckland Havalimanını... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:08+0300
2023-01-27T19:08+0300
dünya
yeni zelanda
sel
yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066276560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49338df330529bb90efbfc2b17f22c69.jpg
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Kent genelindeki cadde ve sokakların sular altında kalmasıyla hayat durma noktasına geldi.Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı, bazı bölgelerde sel suyu bel hizasına kadar yükseldi. Sular altında kalan Auckland Havalimanı’nda operasyonlar geçici olarak durduruldu.İtfaiye ekiplerinin olumsuz hava şartları nedeniyle 400’den fazla acil durum ihbarı aldığı belirtildi.Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown sel sularında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yeşiller Partisi Milletvekili Ricardo Menendez ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hızla yükselen su seviyesi nedeniyle evini terk ettiğini aktardı.Auckland genelinde acil durum ilan edilirken, sel tehlikesi altında bulunan bölgelerdeki halka tahliyeye hazır olma çağrısı, diğer bölgelerdekilere ise evde kalma uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230118/fed-abdnin-6-buyuk-bankasindan-iklim-riski-analizi-istedi-1065858299.html
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066276560_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d8e031bfed1da4fa227c232271b8623f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeni zelanda, sel, yağış
yeni zelanda, sel, yağış

Yeni Zelanda’nın Auckland kentini sel vurdu: 1 ölü

19:08 27.01.2023
© AFP 2023Yeni Zelanda’nın Auckland kentini aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yollarda mahsur kalırken, Auckland Havalimanını su bastı. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yollarda mahsur kalırken, Auckland Havalimanını su bastı. Kent genelinde acil durum ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yollarda mahsur kalırken, Auckland Havalimanını su bastı. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Kent genelindeki cadde ve sokakların sular altında kalmasıyla hayat durma noktasına geldi.
Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı, bazı bölgelerde sel suyu bel hizasına kadar yükseldi. Sular altında kalan Auckland Havalimanı’nda operasyonlar geçici olarak durduruldu.
İtfaiye ekiplerinin olumsuz hava şartları nedeniyle 400’den fazla acil durum ihbarı aldığı belirtildi.
Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown sel sularında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yeşiller Partisi Milletvekili Ricardo Menendez ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hızla yükselen su seviyesi nedeniyle evini terk ettiğini aktardı.
Auckland genelinde acil durum ilan edilirken, sel tehlikesi altında bulunan bölgelerdeki halka tahliyeye hazır olma çağrısı, diğer bölgelerdekilere ise evde kalma uyarısında bulunuldu.
Kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
DÜNYA
Fed, ABD'nin 6 büyük bankasından iklim riski analizi istedi
18 Ocak, 01:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала