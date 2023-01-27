https://sputniknews.com.tr/20230127/yeni-zelandanin-auckland-kentini-sel-vurdu-1-olu-1066276715.html
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini sel vurdu: 1 ölü
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini sel vurdu: 1 ölü
Yeni Zelanda’nın Auckland kentini aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yollarda mahsur kalırken, Auckland Havalimanını... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:08+0300
2023-01-27T19:08+0300
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Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Kent genelindeki cadde ve sokakların sular altında kalmasıyla hayat durma noktasına geldi.Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı, bazı bölgelerde sel suyu bel hizasına kadar yükseldi. Sular altında kalan Auckland Havalimanı’nda operasyonlar geçici olarak durduruldu.İtfaiye ekiplerinin olumsuz hava şartları nedeniyle 400’den fazla acil durum ihbarı aldığı belirtildi.Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown sel sularında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.Yeşiller Partisi Milletvekili Ricardo Menendez ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hızla yükselen su seviyesi nedeniyle evini terk ettiğini aktardı.Auckland genelinde acil durum ilan edilirken, sel tehlikesi altında bulunan bölgelerdeki halka tahliyeye hazır olma çağrısı, diğer bölgelerdekilere ise evde kalma uyarısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230118/fed-abdnin-6-buyuk-bankasindan-iklim-riski-analizi-istedi-1065858299.html
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Yeni Zelanda’nın Auckland kentini sel vurdu: 1 ölü
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Yeni Zelanda’nın Auckland kentini aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yollarda mahsur kalırken, Auckland Havalimanını su bastı. Kent genelinde acil durum ilan edildi.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Kent genelindeki cadde ve sokakların sular altında kalmasıyla hayat durma noktasına geldi.
Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı, bazı bölgelerde sel suyu bel hizasına kadar yükseldi. Sular altında kalan Auckland Havalimanı’nda operasyonlar geçici olarak durduruldu.
İtfaiye ekiplerinin olumsuz hava şartları nedeniyle 400’den fazla acil durum ihbarı aldığı belirtildi.
Auckland Belediye Başkanı Wayne Brown sel sularında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Yeşiller Partisi Milletvekili Ricardo Menendez ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hızla yükselen su seviyesi nedeniyle evini terk ettiğini aktardı.
Auckland genelinde acil durum ilan edilirken, sel tehlikesi altında bulunan bölgelerdeki halka tahliyeye hazır olma çağrısı, diğer bölgelerdekilere ise evde kalma uyarısında bulunuldu.