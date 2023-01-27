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https://sputniknews.com.tr/20230127/unlu-ismin-cansiz-bedeni-copteki-valizden-cikti-1066248713.html
Ünlü DJ'in cansız bedeni çöpteki valizden çıktı, erkek arkadaşı İstanbul'a kaçarken yakalandı
Ünlü DJ'in cansız bedeni çöpteki valizden çıktı, erkek arkadaşı İstanbul'a kaçarken yakalandı
Instagram'da binlerce takipçisi olan ünlü DJ Trespalacios'un cesedi, Kolombiya'da bir çöplükte bulunan valizden çıktı. Genç kadının dövülüp boğularak... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T09:22+0300
2023-01-27T09:41+0300
dünya
türkiye
dj
cinayet
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Kolombiya polisi, cinayet şüphesiyle Trespalacios'un 35 yaşındaki ABD'li ve evli erkek arkadaşının peşine düştü. Bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan üç çocuk babası Teksaslı John Poulos'un Panama'da yakalanarak gözaltına alındığı ve Kolombiya'ya teslim edildiği açıklandı. Haber Global'in aktardığına göre Panama'daki havalimanında yakalanan Poulos'un İstanbul'a giden THY uçağına binmeden dakikalar önce yakalandığı ortaya çıktı.Bölgedeki kameralar inceleniyorÜlkede geniş bir hayran kitlesi bulunan DJ Trespalacios'un cesedi, hafta başında evsiz biri tarafından çöplüğe atılan kilitli mavi bir valizde bulundu. Valizden genç kadının bazı kişisel eşyaları da çıktı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.Kolombiya basını, genç DJ'in son anlarına ait görüntüleri de paylaştı. Cumartesi günü yani öldürülmeden bir gün önce ABD'li sevgilisiyle ünlü bir kulübe giden genç kadın, DJ'lik yapmış ve dans ederek eğlenmişti. Genç kadının arkadaşları, kulüpte eğlenen çiftin geç saatte taksiyle evlerine döndüğünü anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/curumus-haldeki-ceset-bodrumda-sahile-vurdu-1065899135.html
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türkiye, dj, cinayet
türkiye, dj, cinayet

Ünlü DJ'in cansız bedeni çöpteki valizden çıktı, erkek arkadaşı İstanbul'a kaçarken yakalandı

09:22 27.01.2023 (güncellendi: 09:41 27.01.2023)
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
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Instagram'da binlerce takipçisi olan ünlü DJ Trespalacios'un cesedi, Kolombiya'da bir çöplükte bulunan valizden çıktı. Genç kadının dövülüp boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Erkek arkadaşı ise İstanbul'a kaçarken yakalandı.
Kolombiya polisi, cinayet şüphesiyle Trespalacios'un 35 yaşındaki ABD'li ve evli erkek arkadaşının peşine düştü. Bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan üç çocuk babası Teksaslı John Poulos'un Panama'da yakalanarak gözaltına alındığı ve Kolombiya'ya teslim edildiği açıklandı. Haber Global'in aktardığına göre Panama'daki havalimanında yakalanan Poulos'un İstanbul'a giden THY uçağına binmeden dakikalar önce yakalandığı ortaya çıktı.

Bölgedeki kameralar inceleniyor

Ülkede geniş bir hayran kitlesi bulunan DJ Trespalacios'un cesedi, hafta başında evsiz biri tarafından çöplüğe atılan kilitli mavi bir valizde bulundu. Valizden genç kadının bazı kişisel eşyaları da çıktı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.
Kolombiya basını, genç DJ'in son anlarına ait görüntüleri de paylaştı. Cumartesi günü yani öldürülmeden bir gün önce ABD'li sevgilisiyle ünlü bir kulübe giden genç kadın, DJ'lik yapmış ve dans ederek eğlenmişti. Genç kadının arkadaşları, kulüpte eğlenen çiftin geç saatte taksiyle evlerine döndüğünü anlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde çürümüş halde ceset bulundu. Cesedin göçmen bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
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