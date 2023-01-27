https://sputniknews.com.tr/20230127/unlu-ismin-cansiz-bedeni-copteki-valizden-cikti-1066248713.html

Ünlü DJ'in cansız bedeni çöpteki valizden çıktı, erkek arkadaşı İstanbul'a kaçarken yakalandı

Ünlü DJ'in cansız bedeni çöpteki valizden çıktı, erkek arkadaşı İstanbul'a kaçarken yakalandı

Instagram'da binlerce takipçisi olan ünlü DJ Trespalacios'un cesedi, Kolombiya'da bir çöplükte bulunan valizden çıktı. Genç kadının dövülüp boğularak... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T09:22+0300

2023-01-27T09:22+0300

2023-01-27T09:41+0300

dünya

türkiye

dj

cinayet

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Kolombiya polisi, cinayet şüphesiyle Trespalacios'un 35 yaşındaki ABD'li ve evli erkek arkadaşının peşine düştü. Bir yıldır ünlü DJ ile beraber olan ve cinayet sonrası kayıplara karışan üç çocuk babası Teksaslı John Poulos'un Panama'da yakalanarak gözaltına alındığı ve Kolombiya'ya teslim edildiği açıklandı. Haber Global'in aktardığına göre Panama'daki havalimanında yakalanan Poulos'un İstanbul'a giden THY uçağına binmeden dakikalar önce yakalandığı ortaya çıktı.Bölgedeki kameralar inceleniyorÜlkede geniş bir hayran kitlesi bulunan DJ Trespalacios'un cesedi, hafta başında evsiz biri tarafından çöplüğe atılan kilitli mavi bir valizde bulundu. Valizden genç kadının bazı kişisel eşyaları da çıktı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.Kolombiya basını, genç DJ'in son anlarına ait görüntüleri de paylaştı. Cumartesi günü yani öldürülmeden bir gün önce ABD'li sevgilisiyle ünlü bir kulübe giden genç kadın, DJ'lik yapmış ve dans ederek eğlenmişti. Genç kadının arkadaşları, kulüpte eğlenen çiftin geç saatte taksiyle evlerine döndüğünü anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230118/curumus-haldeki-ceset-bodrumda-sahile-vurdu-1065899135.html

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türkiye, dj, cinayet