https://sputniknews.com.tr/20230127/ukraynayi-atese-attilar-kendileri-savasa-girmiyor-baskalarini-savastiriyor-1066420656.html

‘Ukrayna’yı ateşe attılar, kendileri savaşa girmiyor başkalarını savaştırıyor’

‘Ukrayna’yı ateşe attılar, kendileri savaşa girmiyor başkalarını savaştırıyor’

Prof. Gürses’e göre Kiev’e tankların amacı savaşı uzatmak ve Almanya-Rusya ilişkisini tümden koparmak. Gürses, ABD ve İngiltere’nin ardından Çin’in ekonomik... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T22:37+0300

2023-01-27T22:37+0300

2023-02-01T00:44+0300

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Ukrayna’da 2015 Minsk anlaşmasını çöpe atarak çatışmayı tetikleyen ABD öncülüğündeki Batı, Rusya Federasyonu’nun askeri harekatının birinci yılında Kiev yönetimine ‘tank koalisyonu’ ile desteğe soyundu. ABD Başkanı Joe Biden, 11 Mart 2022’de ‘tank sevkiyatının Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatacağını’ söylemişken, Almanya’daki Scholz hükümetine yönelik büyük baskılar sonucunda ABD’nin M1 Abrams tanklarını gönderme taahhüdünde bulunması Alman Leopard tanklarının hızlıca cepheye sürülmesi kararına yetti. Ukrayna yönetimi şimdi de Batı’da uzun menzilli füzeler ve savaş uçakları talep ediyor.Çatışmanın yarattığı küresel riskler ve Türkiye’nin pozisyonunu Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emin Gürses ile konuştuk.‘Tank gönderilmesi hamlesinin amacı savaşı uzatma niyeti’Prof. Emin Gürses’e göre ‘tank koalisyonu’ oluşturulması hamlesinin hedefi savaşı uzatmak. Savaş koalisyonun önemli gücü Britanya’nın Almanya ile Rusya ilişkilerini tümden bozuncaya kadar gitmeye kararlı olduğu görüşündeki Gürses, Almanya’nın ‘direnmesinin’ Moskova’ya mesaj olduğunu söyledi:‘Biden’ı tasfiye edip yerine Hindistan kökenli Kamala Harris’i getirebilirler’Biden’ın tutarsız söylemlerinin önemsiz olduğunu belirten Gürses’e göre yaşı geçkin Amerikan Başkanı tasfiye edilecek ve yerine Hindistan kökenli Kamala Harris getirilecek. Gürses, bunun asıl hedef olan Çin’e yönelik olacağı değerlendirmesi yaptı:“Biden’ın dediklerini pek dikkat almam, zaten onu tasfiye edecekler. Yerine gelebilecek olan Kamala Harris, Hindistan kökenli. İngiltere’de de 6 ayda 3 başbakan değiştirdiler. En son Hintli birini getirdiler. Normalde Hindistan’ı öne sürmek, yani ‘Rusya’dan sonra Çin’i ne yapacağız?’ diye düşünüyorlar. Çin, kutlamalar yapıyor, tank ve füzelerini sergiliyor. Hindistan’ın bir gazetesinde ‘Bunlar Çin ve Pakistan’a mesajdır’ ifadesi yer alıyor. Çünkü Pakistan, Çin ile beraber hareket ettiği için.”‘Ukrayna’yı ateşe attılar, kendileri savaşa girmiyor başkalarını savaştırıyor’Gürses’e göre asıl mesele henüz ilişkileri tam olarak bitiremedikleri Almanya ile Rusya’nın arasını daha da gerginleştirmek. “Putin olmasaydı bugün Moskova yakınlarında, Ukrayna’da ABD’nin füzeleri konuşlandırılmış olurdu” diyen Gürses, Ukrana’nın ateşe atıldığı değerlendirmesinde bulundu:‘Buzdolabının içine dinleme cihazı yerleştirip ne yapacaklar? Batı acayip bir yer olmuş’Amacın Rusya’dan sonra Çin’e atlamak olduğu iddialarını anımsatan Gürses, Ukrayna çatışmasının fitilini ateşleyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın geçenlerde Hindistan’ı ziyaretine atıf yaptı. “Serbest ticareti uyguladılar, Çin’in işine yaradı, adil ticaret uyguladılar, işine yaradı. Liberaller baktılar ki bu kapitalizm, Çin’in lehine işliyor” diyen Gürses, Batı’nın diğer yandan Çin’in dünya piyasasındaki teknolojik üstünlüğünü ele geçirmek istedikleri görüşünde:‘Türkiye son şansını deniyor’Gürses’e göre Türkiye, NATO’nun içinde olmasına rağmen buradan dışlanmış görünüyor, bunu aşmak sadece Yunanistan gibi tamamen teslim olmakla mümkün. Gürses, Ankara’nın F-16 alımı konusunda pazarlıklar yoluyla ABD ile uzlaşma zemini aradığı görüşünde:‘Türkiye’nin bu kurduğu dengeyi sürdürmesi lazım’Gürses, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini bozması durumunda yalnız kalıp başına büyük belalar alacağı konusunda da uyarıda bulundu:

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