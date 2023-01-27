https://sputniknews.com.tr/20230127/ukraynali-siginmacinin-muslumanlara-karsi-tutumu-ingiliz-kadini-sok-etti-1066278797.html
Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu İngiliz kadını şok etti
Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu İngiliz kadını şok etti
Channel 4 televizyonunun aktardığına göre, İngiliz vatandaşı bir kadın, Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu karşısında şok oldu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T20:06+0300
2023-01-27T20:06+0300
2023-01-27T20:06+0300
ukrayna krizi
ingiltere
ukrayna
sığınmacı
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İngiltere'nin Birmingham kenti sakini Andrea adlı kadın, İngiliz Channel 4 televizyonuna verdiği roportajda, Ukraynalı bir sığınmacının aralarında farklı millet ve dinlerden vatandaşların da bulunduğu yerel halka karşı tutumu karşısında şok olduğunu söyledi.Andrea, Ukrayna'dan gelen bir sığınmacı ve oğlunu evine yerleştirdiğini, ancak Ukraynalı kadının yerleştikten kısa bir süre sonra ‘bölgede çok fazla Müslüman olduğundan’ şikayet ettiğini belirterek, “Farklı kültürleri kabul etmenin onun için ne kadar zor olduğu karşısında şok olduk. Çok fazla Müslüman var, farklı ten rengine sahip çok fazla insan var” dedi.Ukraynalı kadının, oğlunun öğrencilerin çoğunun Asyalı ve siyahi olduğu bir okula gitmesinden rahatsız olduğunu belirten Andrea, sonuç olarak Ukraynalı konuklarıyla ikamet sözleşmesini karşılıklı olarak feshetiklerini söyledi.
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ingiltere, ukrayna, sığınmacı
Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu İngiliz kadını şok etti
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Channel 4 televizyonunun aktardığına göre, İngiliz vatandaşı bir kadın, Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu karşısında şok oldu.
İngiltere'nin Birmingham kenti sakini Andrea adlı kadın, İngiliz Channel 4 televizyonuna verdiği roportajda, Ukraynalı bir sığınmacının aralarında farklı millet ve dinlerden vatandaşların da bulunduğu yerel halka karşı tutumu karşısında şok olduğunu söyledi.
Andrea, Ukrayna'dan gelen bir sığınmacı ve oğlunu evine yerleştirdiğini, ancak Ukraynalı kadının yerleştikten kısa bir süre sonra ‘bölgede çok fazla Müslüman olduğundan’ şikayet ettiğini belirterek, “Farklı kültürleri kabul etmenin onun için ne kadar zor olduğu karşısında şok olduk. Çok fazla Müslüman var, farklı ten rengine sahip çok fazla insan var” dedi.
Ukraynalı kadının, oğlunun öğrencilerin çoğunun Asyalı ve siyahi olduğu bir okula gitmesinden rahatsız olduğunu belirten Andrea, sonuç olarak Ukraynalı konuklarıyla ikamet sözleşmesini karşılıklı olarak feshetiklerini söyledi.