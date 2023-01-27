https://sputniknews.com.tr/20230127/ukraynali-siginmacinin-muslumanlara-karsi-tutumu-ingiliz-kadini-sok-etti-1066278797.html

Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu İngiliz kadını şok etti

Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu İngiliz kadını şok etti

Channel 4 televizyonunun aktardığına göre, İngiliz vatandaşı bir kadın, Ukraynalı sığınmacının Müslümanlara karşı tutumu karşısında şok oldu. 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T20:06+0300

2023-01-27T20:06+0300

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ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

sığınmacı

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İngiltere'nin Birmingham kenti sakini Andrea adlı kadın, İngiliz Channel 4 televizyonuna verdiği roportajda, Ukraynalı bir sığınmacının aralarında farklı millet ve dinlerden vatandaşların da bulunduğu yerel halka karşı tutumu karşısında şok olduğunu söyledi.Andrea, Ukrayna'dan gelen bir sığınmacı ve oğlunu evine yerleştirdiğini, ancak Ukraynalı kadının yerleştikten kısa bir süre sonra ‘bölgede çok fazla Müslüman olduğundan’ şikayet ettiğini belirterek, “Farklı kültürleri kabul etmenin onun için ne kadar zor olduğu karşısında şok olduk. Çok fazla Müslüman var, farklı ten rengine sahip çok fazla insan var” dedi.Ukraynalı kadının, oğlunun öğrencilerin çoğunun Asyalı ve siyahi olduğu bir okula gitmesinden rahatsız olduğunu belirten Andrea, sonuç olarak Ukraynalı konuklarıyla ikamet sözleşmesini karşılıklı olarak feshetiklerini söyledi.

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