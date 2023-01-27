https://sputniknews.com.tr/20230127/trabzonda-ekmek-fiyati-zamlandi-1066262226.html

Trabzon’da ekmek fiyatı zamlandı

Trabzon’da ekmek fiyatı zamlandı

Trabzon’da bir yıl içinde 4 kez zam yapılan ekmeğe, 2023 yılının ilk ayında da 2 lira zam yapıldı. Dün 8 lira olan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 10 liraya... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T14:37+0300

2023-01-27T14:37+0300

2023-01-27T14:37+0300

ekonomi

ekmek

zam

trabzon

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Trabzon’da bir yıl içinde dört kez zam yapılan ekmeğe, 2023'nün ilk ayında da 2 lira zam yapıldı. Dün 8 lira olan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 10 liraya satılacak.Trabzon Fırıncılar Odası, dün geç saatlerde fırıncılara mesaj yoluyla ekmeklerin zamlı tarifelerini gönderdi. Trabzon'da dün 8 liradan satılan 400 gram ekmek, bugün itibari ile 10 liraya yükseldi.Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, Trabzon'da Ekim 2021'de ekmeğe 50 kuruş zam yapıldı ve 250 gram ekmek 2,5 lira oldu.İki ay sonra aralıkta ekmeğin gramajı 210'a düşürüldü. Nisan 2022'de 210 gram 3 lira oldu. Üç ay sonra haziranda gramajı 200'e düşürülen ekmek 4 lira, 400 gram ekmek ise 8 liraya yükseldi.Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı, aldığı kararla 2023 Ocak ayının son haftasında ekmeğe 2 lira daha zam yaptı. 200 gram ekmek 5 lira, 400 gram ekmek 10 lira, 16 lira olan 800 gram ekmek 20 lira oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230122/istanbulda-ekmege-zam-gelecek-mi-1066036915.html

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