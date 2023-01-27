https://sputniknews.com.tr/20230127/ticaret-bakani-mus-tekirdag-limaninda-114-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1066255783.html
Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:25+0300
2023-01-27T12:25+0300
2023-01-27T12:29+0300
mehmet muş
kokain
türkiye
tekirdağ
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/mersin-limaninda-patates-yuklu-gemide-45-kilo-kokain-ele-gecirildi-1065466569.html
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mehmet muş, kokain, tekirdağ
mehmet muş, kokain, tekirdağ
Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi
12:25 27.01.2023 (güncellendi: 12:29 27.01.2023) Abone ol
Bakan Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.