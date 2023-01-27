Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230127/ticaret-bakani-mus-tekirdag-limaninda-114-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1066255783.html
Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:25+0300
2023-01-27T12:29+0300
mehmet muş
kokain
türkiye
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066255858_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74611fc3318af561e0361c78a04399e5.jpg
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230106/mersin-limaninda-patates-yuklu-gemide-45-kilo-kokain-ele-gecirildi-1065466569.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066255858_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a180c27533dde71eea972af9e675d6f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet muş, kokain, tekirdağ
mehmet muş, kokain, tekirdağ

Ticaret Bakanı Muş: Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi

12:25 27.01.2023 (güncellendi: 12:29 27.01.2023)
© AATekirdağ Limanı'nda ele geçirilen 114 kilogram kokain
Tekirdağ Limanı'nda ele geçirilen 114 kilogram kokain - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Bakan Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
TÜRKİYE
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi
6 Ocak, 19:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала