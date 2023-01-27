https://sputniknews.com.tr/20230127/suriyeden-8-yil-once-gitariyla-kacan-omer-3-dilde-soyluyorum-muzik-insanlari-bir-araya-getiriyor-1066281340.html
Suriye’den 8 yıl önce gitarıyla kaçan Ömer: 3 dilde söylüyorum, müzik insanları bir araya getiriyor
Suriye’den 8 yıl önce gitarıyla kaçan Ömer: 3 dilde söylüyorum, müzik insanları bir araya getiriyor
Daha 15 yaşındayken ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Ömer Alkilani, "En büyük hayalim müzisyen olup Türkiye’de konserler verebilmek"... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T21:22+0300
2023-01-27T21:22+0300
2023-01-27T21:25+0300
akşam postasi
suriyeli
göçmen
müzisyen
radyo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Ömer, yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı.Ömer, "Türkiye’ye ilk geldiğimde sokak sanatçısıydım ve Taksim İstiklal Caddesi’nde çalıyordum son 3 senedir de çeşitli festivallerde yer alıyorum. Müzikle uğraşmak istiyordum ve hedefimden vazgeçmedim, ısrar ettim ve müzikten başka bir iş de yapmadım. Fırsatlar az da olsa hedefimden vazgeçmedim. Sonuçlar o kadar büyük olmasa da mutluyum. 28 Ocak Cumartesi 19.30’da Balat’ta sahne alacağım. Konserime Türkler de yabancılar da geliyor o yüzden çok güzel bir ortam olmuş oluyor. Aynı konserde üç dil konuşuyorum. Türkçe, İngilizce ve Arapça’ya çevirip anlatıyorum. Müzik bizi birleştiriyor" dedi.Güzel işler yapmaya çalıştıklarını ama hala zorluklar yaşadıklarını kaydeden Ömer, "İstanbulluların müzik tutkusu var ama iş bulamayan müzisyenler de var. Mesela yabancılar artık istedikleri mahallede oturamıyorlar. Yabancıların çok olduğu bir mahallede oturamıyorsunuz bir başka mahallede oturmak durumunda kalıyorsunuz. Tanıdığım bütün yabancı arkadaşlarımın evi değişiyor. Yabancıların oturabilecekleri mahalleler belirlediler, oralarda oturabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a35e59277d1d5fc5bd1ca02c00375510.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
suriyeli, göçmen, müzisyen, radyo
suriyeli, göçmen, müzisyen, radyo
Suriye’den 8 yıl önce gitarıyla kaçan Ömer: 3 dilde söylüyorum, müzik insanları bir araya getiriyor
21:22 27.01.2023 (güncellendi: 21:25 27.01.2023) Abone ol
Daha 15 yaşındayken ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Ömer Alkilani, "En büyük hayalim müzisyen olup Türkiye’de konserler verebilmek" diyordu. Şimdi o hayali gerçek olmaya çok yaklaştı.
Ömer, yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı.
Ömer, "Türkiye’ye ilk geldiğimde sokak sanatçısıydım ve Taksim İstiklal Caddesi’nde çalıyordum son 3 senedir de çeşitli festivallerde yer alıyorum. Müzikle uğraşmak istiyordum ve hedefimden vazgeçmedim, ısrar ettim ve müzikten başka bir iş de yapmadım. Fırsatlar az da olsa hedefimden vazgeçmedim. Sonuçlar o kadar büyük olmasa da mutluyum. 28 Ocak Cumartesi 19.30’da Balat’ta sahne alacağım. Konserime Türkler de yabancılar da geliyor o yüzden çok güzel bir ortam olmuş oluyor. Aynı konserde üç dil konuşuyorum. Türkçe, İngilizce ve Arapça’ya çevirip anlatıyorum. Müzik bizi birleştiriyor" dedi.
Güzel işler yapmaya çalıştıklarını ama hala zorluklar yaşadıklarını kaydeden Ömer, "İstanbulluların müzik tutkusu var ama iş bulamayan müzisyenler de var. Mesela yabancılar artık istedikleri mahallede oturamıyorlar. Yabancıların çok olduğu bir mahallede oturamıyorsunuz bir başka mahallede oturmak durumunda kalıyorsunuz. Tanıdığım bütün yabancı arkadaşlarımın evi değişiyor. Yabancıların oturabilecekleri mahalleler belirlediler, oralarda oturabiliyoruz" ifadelerini kullandı.