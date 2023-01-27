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Örümcek Adam'dan Maşa ile Koca Ayı'ya: 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
Örümcek Adam'dan Maşa ile Koca Ayı'ya: 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
Sırbistan'ın kuzeyindeki Sremski Karlovci şehrinde yaşayan Radivoj Dado Juhik, sürpriz yumurtalardan çıkan, 32 yıldır biriktirdiği yaklaşık 15 bin oyuncağı... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T14:41+0300
2023-01-27T14:43+0300
sürpriz yumurta
multimedya
fotoğraf
oyuncak
sırbistan
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sürpriz yumurta, fotoğraf, oyuncak, фото, sırbistan
sürpriz yumurta, fotoğraf, oyuncak, фото, sırbistan

Örümcek Adam'dan Maşa ile Koca Ayı'ya: 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi

14:41 27.01.2023 (güncellendi: 14:43 27.01.2023)
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Sırbistan'ın kuzeyindeki Sremski Karlovci şehrinde yaşayan Radivoj Dado Juhik, sürpriz yumurtalardan çıkan, 32 yıldır biriktirdiği yaklaşık 15 bin oyuncağı evinde sergiliyor. Juhik'İn kolesiyonunda Donald Duck, Asteriks, Örümcek Adam ve birçok farklı döneme damga vuran karakterlerin oyuncakları yer alıyor.
© AAJuhik, daha çocukken hayranı olduğu dünyaca ünlü çizgi film karakteri Asteriks karakterinin sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklarını biriktirmekle başladığı ve bugün on binlerce oyuncağa ulaşan tutkusunu paylaştı. Her şeyin 1991'de sürpriz yumurtadan çıkan ‘Asteriks’ serisiyle başladığını söyleyen Juhik, "Çocukken hepimizin sevdiği çizgi film karakterleri vardı. Benimki Asteriks'ti. Çizgi romanlardan sonra sürpriz yumurtalarda Asteriks ve arkadaşları serisi başladı. Ben de hemen biriktirmeye koyuldum" dedi.
Spiderman'den Maşa ile Koca Ayı'ya: Yaklaşık 15 bin adet sürpriz yumurtadan çıkan oyuncak biriktirdi - Sputnik Türkiye
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© AA
Juhik, daha çocukken hayranı olduğu dünyaca ünlü çizgi film karakteri Asteriks karakterinin sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklarını biriktirmekle başladığı ve bugün on binlerce oyuncağa ulaşan tutkusunu paylaştı. Her şeyin 1991'de sürpriz yumurtadan çıkan ‘Asteriks’ serisiyle başladığını söyleyen Juhik, "Çocukken hepimizin sevdiği çizgi film karakterleri vardı. Benimki Asteriks'ti. Çizgi romanlardan sonra sürpriz yumurtalarda Asteriks ve arkadaşları serisi başladı. Ben de hemen biriktirmeye koyuldum" dedi.
© AAJuhik, o dönem sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakların maket gibi yapıldığını anlatarak "Parçaları plastikten kopartıp birleştiriyorduk. Tüm seriyi tamamladığımda çok mutlu olmuştum. Biriktirmeye devam etmek istedim" diye konuştu.
Spiderman'den Maşa ile Koca Ayı'ya: Yaklaşık 15 bin adet sürpriz yumurtadan çıkan oyuncak biriktirdi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Juhik, o dönem sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakların maket gibi yapıldığını anlatarak "Parçaları plastikten kopartıp birleştiriyorduk. Tüm seriyi tamamladığımda çok mutlu olmuştum. Biriktirmeye devam etmek istedim" diye konuştu.
© AASürpriz yumurtadan çıkan uçak, araba ve daha birçok oyuncağı evindeki vitrinli dolaba yerleştirdiğini belirten Juhik, zamanla oyuncakları vitrinlerden indirip 30'dan fazla cam kutuda saklamaya başladığını ifade etti. Juhik, evindeki müzesinde 32 yılda topladığı en güzel oyuncakları sergilediğine işaret ederek "Daha var ama onlar kutularda. Yeni vitrinler yapmam lazım" dedi.
Spiderman'den Maşa ile Koca Ayı'ya: Yaklaşık 15 bin adet sürpriz yumurtadan çıkan oyuncak biriktirdi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Sürpriz yumurtadan çıkan uçak, araba ve daha birçok oyuncağı evindeki vitrinli dolaba yerleştirdiğini belirten Juhik, zamanla oyuncakları vitrinlerden indirip 30'dan fazla cam kutuda saklamaya başladığını ifade etti. Juhik, evindeki müzesinde 32 yılda topladığı en güzel oyuncakları sergilediğine işaret ederek "Daha var ama onlar kutularda. Yeni vitrinler yapmam lazım" dedi.
© AAMüzesinde Japonya, Çin, Meksika ve birçok Avrupa ülkesinden de oyuncakların olduğunu aktaran Juhik, "Oyuncakların çoğu İtalya ve Almanya için yapılıyor. Avrupa'da bu tarz koleksiyon oyuncaklarını satan yerler var. Dolayısıyla ben de takaslar ve alımlar yaptım. Böylece yeni ve farklı oyuncaklara da ulaştım" diye konuştu. Juhik, sürpriz yumurtayı çikolatasından çok oyuncağı için alanlardan olduğunu söyleyerek "Asteriks ilk olarak 1975 veya 1976 yıllarında piyasaya sürülmüş. O seriden sadece 2 oyuncak var. Onlara ulaşmak çok zor. Seksenli yılların başından sadece birkaç oyuncak var" ifadelerini kullandı.
Spiderman'den Maşa ile Koca Ayı'ya: Yaklaşık 15 bin adet sürpriz yumurtadan çıkan oyuncak biriktirdi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Müzesinde Japonya, Çin, Meksika ve birçok Avrupa ülkesinden de oyuncakların olduğunu aktaran Juhik, "Oyuncakların çoğu İtalya ve Almanya için yapılıyor. Avrupa'da bu tarz koleksiyon oyuncaklarını satan yerler var. Dolayısıyla ben de takaslar ve alımlar yaptım. Böylece yeni ve farklı oyuncaklara da ulaştım" diye konuştu. Juhik, sürpriz yumurtayı çikolatasından çok oyuncağı için alanlardan olduğunu söyleyerek "Asteriks ilk olarak 1975 veya 1976 yıllarında piyasaya sürülmüş. O seriden sadece 2 oyuncak var. Onlara ulaşmak çok zor. Seksenli yılların başından sadece birkaç oyuncak var" ifadelerini kullandı.
© AAKovid-19 salgını döneminde de oyuncak biriktirmeye devam ettiğini vurgulayan Juhik, koleksiyona dönüşen tutkusu için çevrimiçi düzenlenen takas programlarını takip ettiğini anlattı. Sırp koleksiyoncu Juhik, Asteriks serisinin ilkini tamamlamayı arzu ettiğini yineledi. Juhik'in oyuncak müzesinde ziyaretçileri, birçok çizgi film karakterinden metal oyuncaklara, yeni yıl özel serilerinden farklı yapıdaki küçük yapbozlara kadar oldukça geniş bir sürpriz yumurta koleksiyonu bekliyor.
Spiderman'den Maşa ile Koca Ayı'ya: Yaklaşık 15 bin adet sürpriz yumurtadan çıkan oyuncak biriktirdi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Kovid-19 salgını döneminde de oyuncak biriktirmeye devam ettiğini vurgulayan Juhik, koleksiyona dönüşen tutkusu için çevrimiçi düzenlenen takas programlarını takip ettiğini anlattı. Sırp koleksiyoncu Juhik, Asteriks serisinin ilkini tamamlamayı arzu ettiğini yineledi. Juhik'in oyuncak müzesinde ziyaretçileri, birçok çizgi film karakterinden metal oyuncaklara, yeni yıl özel serilerinden farklı yapıdaki küçük yapbozlara kadar oldukça geniş bir sürpriz yumurta koleksiyonu bekliyor.
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