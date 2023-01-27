https://sputniknews.com.tr/20230127/sinir-disi-edilen-tunuslu-yolcu-kabin-memuruna-saldirdi-thy-ucagi-acil-inis-yapti-1066263595.html

Sınır dışı edilen Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı

Sınır dışı edilen Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tunus seferini gerçekleştiren uçakta bulunan yolculardan biri kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine kokpit ekibi... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T15:06+0300

2023-01-27T15:06+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

acil iniş

sınır dışı

tunus

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Türk Hava Yolları’nın saat 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcu, kabin memuruna saldırdı. Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünün yara alması üzerine uçağın pilotu İstanbul’a geri dönüş kararı aldı. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye kaldırıldı. TC-JSK tecilli Airbus A321 tipi uçak Tunus seferini gerçekleştirmek üzere gecikmeli olarak saat 11.55’te havalandı.

https://sputniknews.com.tr/20221227/thy-ucagi-acil-inis-yapti-1065088476.html

türkiye

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