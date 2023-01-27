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Sınır dışı edilen Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
Sınır dışı edilen Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tunus seferini gerçekleştiren uçakta bulunan yolculardan biri kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine kokpit ekibi... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T15:06+0300
2023-01-27T15:06+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
acil iniş
sınır dışı
tunus
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Türk Hava Yolları’nın saat 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcu, kabin memuruna saldırdı. Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünün yara alması üzerine uçağın pilotu İstanbul’a geri dönüş kararı aldı. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye kaldırıldı. TC-JSK tecilli Airbus A321 tipi uçak Tunus seferini gerçekleştirmek üzere gecikmeli olarak saat 11.55’te havalandı.
https://sputniknews.com.tr/20221227/thy-ucagi-acil-inis-yapti-1065088476.html
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thy, türk hava yolları (thy), acil iniş, sınır dışı, tunus
thy, türk hava yolları (thy), acil iniş, sınır dışı, tunus

Sınır dışı edilen Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı

15:06 27.01.2023
© İHA / LOKMAN SARIKURTSınır dışı edilen Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
Sınır dışı edilen Tunuslu yolcu kabin memuruna saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA / LOKMAN SARIKURT
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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tunus seferini gerçekleştiren uçakta bulunan yolculardan biri kabin memuruna saldırdı. Olay üzerine kokpit ekibi İstanbul’a iniş kararı aldı. Yolcu, inişin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, uçak Tunus seferini gecikmeli olarak gerçekleştirdi.
Türk Hava Yolları’nın saat 09.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan TK661 sefer sayılı Airbus 321 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa bir süre sonra Türkiye'den sınır dışı edilen Tunuslu bir yolcu, kabin memuruna saldırdı.
Yolcunun attığı yumruk nedeniyle kabin memurunun yüzünün yara alması üzerine uçağın pilotu İstanbul’a geri dönüş kararı aldı.
Sorunsuz şekilde iniş yapan uçağın park etmesinin ardından Tunuslu yolcu polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan kabin memuru ise hastaneye kaldırıldı. TC-JSK tecilli Airbus A321 tipi uçak Tunus seferini gerçekleştirmek üzere gecikmeli olarak saat 11.55’te havalandı.
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
TÜRKİYE
THY uçağı acil iniş yaptı
27 Aralık 2022, 12:53
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