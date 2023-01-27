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https://sputniknews.com.tr/20230127/sinan-ates-cinayeti-sorusturmasinda-bir-avukat-tutuklandi-1066249977.html
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T10:11+0300
2023-01-27T10:11+0300
türkiye
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mhp
tutuklama
cinayet
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Tutuklu sayısı 18 olduAvukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230126/sinan-ates-cinayetine-iliskin-olarak-2-kisi-daha-tutuklandi-1066203843.html
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sinan ateş, ülkücü, mhp, tutuklama, cinayet
sinan ateş, ülkücü, mhp, tutuklama, cinayet

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı

10:11 27.01.2023
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© İHA
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklu sayısı 18 oldu

Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak 2 kişi daha tutuklandı
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