https://sputniknews.com.tr/20230127/sinan-ates-cinayeti-sorusturmasinda-bir-avukat-tutuklandi-1066249977.html

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

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cinayet

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Tutuklu sayısı 18 olduAvukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230126/sinan-ates-cinayetine-iliskin-olarak-2-kisi-daha-tutuklandi-1066203843.html

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