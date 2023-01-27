https://sputniknews.com.tr/20230127/selda-bagcan-hic-incil-yakan-veya-yirtan-bir-musluman-gordunuz-mu-1066249253.html
Selda Bağcan: Hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü?
Selda Bağcan: Hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü?
Sanatçı Selda Bağcan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması konusunda “Hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü?” yorumunu yaptı. 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T09:40+0300
2023-01-27T09:40+0300
2023-01-27T09:40+0300
yaşam
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kuran
kuran-ı kerim
selda bağcan
rasmus paludan
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Bağcan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuştu. Kalçık’ın bugünkü köşesine taşıdığı röportajın ilgili kısmında Bağcan, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, isveç, kuran, kuran-ı kerim, selda bağcan, rasmus paludan
türkiye, isveç, kuran, kuran-ı kerim, selda bağcan, rasmus paludan
Selda Bağcan: Hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü?
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Sanatçı Selda Bağcan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması konusunda “Hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü?” yorumunu yaptı.
Bağcan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuştu.
Kalçık’ın bugünkü köşesine taşıdığı
röportajın ilgili kısmında Bağcan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum."