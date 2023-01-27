https://sputniknews.com.tr/20230127/sarikaya-aksener-liderleri-karsiladigi-saate-kadar-cihan-pacacinin-demecinden-haberdar-olmamis-1066254512.html

Sarıkaya: Akşener, liderleri karşıladığı saate kadar Cihan Paçacı'nın demecinden haberdar olmamış

Sarıkaya: Akşener, liderleri karşıladığı saate kadar Cihan Paçacı'nın demecinden haberdar olmamış

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya verdiği röportajda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sokakta itiraz... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:00+0300

2023-01-27T12:00+0300

2023-01-27T12:00+0300

politika

meral akşener

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Sarıkaya, yazısında, "Aktarıldığına göre Akşener liderleri karşıladığı saat 12:00’ye kadar Paçacı’nın demecinden haberdar olmamış. Liderleri karşılaması sonrası odasına giderken kurmaylarından biri içerde de gündeme geleceğini düşünerek Paçacı’nın demecinden söz etmiş, Akşener, o an durumdan haberdar olmuş. 'Kılıçdaroğlu’nun evimize geldiği bir gün bu demeç oldu mu şimdi? Bizim aday çıkarma gibi bir kararımız yok ki, bu nereden çıktı şimdi' minvalinde tepki koymuş. Ardından Özel Kalem Müdürü’ne Paçacı’yı arayıp, 'istifasını istediğini' bildirmesini istemiş" ifadesini kullandı.Sarıkaya, şunları kaydetti:"Zirvenin başlangıcında da liderlere hoş geldiniz dedikten sonra doğrudan bu konuya girmiş. 'Benim bu Masa'ya verdiğim değerin yansıması olarak Sayın Paçacı, biraz önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasını verdi...' Bir kat üstteki odasında oturmakta olan Paçacı da Özel Kalem'den gelen talep doğrultusunda hazırlanan istifa metnini yayınlanmak üzere imzalamış ve zirve devam ederken genel merkezden ayrılmış."Paçacı, ne demişti?HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşımıştı. Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz, 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı, İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadesini kullanmıştı.Alçı, yazısına, "Paçacı, üzülerek toplumdaki mezhepsel ön yargılara işaret ediyor burada ama ben Nagehan Alçı olarak bu ön yargılarla mücadele etmemiz gerektiği kanaatindeyim, 2023 Türkiyesi böyle ön yargılara teslim olacak bir ülke olmamalı" notunu eklemişti.

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meral akşener