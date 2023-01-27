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https://sputniknews.com.tr/20230127/rusyanin-danimarka-konsoloslugu-kuran-i-kerim-yakilmasini-kinadi-1066277367.html
Rusya'nın Danimarka Konsolosluğu, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı
Rusya'nın Danimarka Konsolosluğu, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı
Rusya'nın Danimarka Konsolosluğu, bugün başkent Kopenhag'da biri konsolosluk binasının önünde olmak üzere farklı noktalarda düzenlenen Kur'an-ı Kerim yakma... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T19:28+0300
2023-01-27T19:28+0300
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"27 Ocak'ta Kopenhag'da, Rusya'nın Danimarka Konsolosluğu binasının önünde de olmak üzere Kur'an-ı Kerim yakma amaçlı bir dizi küstah eylem gerçekleştirildi" diyen elçilik, Danimarka makamlarının göz yummasıyla düzenlenen, inananların duygularıyla kamuoyu önünde alay edildiği eylemlerin ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı kışkırtmak için hesaplanmış kaba ve cahil bir provokasyon olduğunu vurguladı.Elçilik, bu tür maskaralıklara yönelik imkanların tamamen ortadan kaldırılması ve bunları düzenleyenlerin cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.Danimarka'daki aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kopenhag'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/asiri-sagci-paludan-danimarkada-cami-karsisinda-kuran-i-kerim-yakti-1066267588.html
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danimarka, rusya, kuran, kınama
danimarka, rusya, kuran, kınama

Rusya'nın Danimarka Konsolosluğu, Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

19:28 27.01.2023
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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Rusya'nın Danimarka Konsolosluğu, bugün başkent Kopenhag'da biri konsolosluk binasının önünde olmak üzere farklı noktalarda düzenlenen Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini kınadı.
"27 Ocak'ta Kopenhag'da, Rusya'nın Danimarka Konsolosluğu binasının önünde de olmak üzere Kur'an-ı Kerim yakma amaçlı bir dizi küstah eylem gerçekleştirildi" diyen elçilik, Danimarka makamlarının göz yummasıyla düzenlenen, inananların duygularıyla kamuoyu önünde alay edildiği eylemlerin ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı kışkırtmak için hesaplanmış kaba ve cahil bir provokasyon olduğunu vurguladı.
Elçilik, bu tür maskaralıklara yönelik imkanların tamamen ortadan kaldırılması ve bunları düzenleyenlerin cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.
Danimarka'daki aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan, Kopenhag'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Rasmus Paludan, DANİMARKA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
DÜNYA
Irkçı siyasetçi Paludan bu kez Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı
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