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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/rostec-ukraynadaki-harekat-icin-suru-halinde-saldirabilen-iha-gelistiriyor---1066257748.html
Rostec, Ukrayna'daki harekat için sürü halinde saldırabilen İHA geliştiriyor
Rostec, Ukrayna'daki harekat için sürü halinde saldırabilen İHA geliştiriyor
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, ordunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta ihtiyaç duyduğu, sürü halinde saldırma... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T12:55+0300
2023-01-27T12:55+0300
ukrayna krizi
rostec
ukrayna
iha
sergey çemezov
rusya
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Sputnik'e demeç veren Çemezov, "Keşif yapma, düşmanı otomatik olarak tespit etme ve havan mermisi fırlatma kabiliyetine sahip küçük, taktik, robot helikopterler (quadcopter) imal ediliyor" dedi. Bu tür teçhizatların silahlı faaliyetlerin niteliğini ciddi derecede değiştirdiğini kaydeden Çemezov, hem Rostec'in hem de Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu durumun farkında olduğunun altını çizdi. İki kurumun yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek İHA'ları bakanlığın ihtiyaçlarına göre tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Özel askeri harekatta halihazırda kullanılan İHA'lardan da bahseden Çemezov, Kalaşnikov firmasının geliştirdiği Lancet SİHA'larının yoğun bir şekilde kullanıldığını ve çok verimli olduğunu vurguladı.
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rostec, ukrayna, iha, sergey çemezov, rusya
rostec, ukrayna, iha, sergey çemezov, rusya

Rostec, Ukrayna'daki harekat için sürü halinde saldırabilen İHA geliştiriyor

12:55 27.01.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Multimedya arşivine gidinRostec
Rostec - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, ordunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta ihtiyaç duyduğu, sürü halinde saldırma kabiliyetine sahip İHA'lar geliştirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Çemezov, "Keşif yapma, düşmanı otomatik olarak tespit etme ve havan mermisi fırlatma kabiliyetine sahip küçük, taktik, robot helikopterler (quadcopter) imal ediliyor" dedi.
Bu tür teçhizatların silahlı faaliyetlerin niteliğini ciddi derecede değiştirdiğini kaydeden Çemezov, hem Rostec'in hem de Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu durumun farkında olduğunun altını çizdi. İki kurumun yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek İHA'ları bakanlığın ihtiyaçlarına göre tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.
Özel askeri harekatta halihazırda kullanılan İHA'lardan da bahseden Çemezov, Kalaşnikov firmasının geliştirdiği Lancet SİHA'larının yoğun bir şekilde kullanıldığını ve çok verimli olduğunu vurguladı.
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