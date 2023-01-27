https://sputniknews.com.tr/20230127/rostec-ukraynadaki-harekat-icin-suru-halinde-saldirabilen-iha-gelistiriyor---1066257748.html

Rostec, Ukrayna'daki harekat için sürü halinde saldırabilen İHA geliştiriyor

Rostec, Ukrayna'daki harekat için sürü halinde saldırabilen İHA geliştiriyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, ordunun Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta ihtiyaç duyduğu, sürü halinde saldırma... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T12:55+0300

2023-01-27T12:55+0300

2023-01-27T12:55+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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sergey çemezov

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Sputnik'e demeç veren Çemezov, "Keşif yapma, düşmanı otomatik olarak tespit etme ve havan mermisi fırlatma kabiliyetine sahip küçük, taktik, robot helikopterler (quadcopter) imal ediliyor" dedi. Bu tür teçhizatların silahlı faaliyetlerin niteliğini ciddi derecede değiştirdiğini kaydeden Çemezov, hem Rostec'in hem de Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu durumun farkında olduğunun altını çizdi. İki kurumun yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek İHA'ları bakanlığın ihtiyaçlarına göre tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi. Özel askeri harekatta halihazırda kullanılan İHA'lardan da bahseden Çemezov, Kalaşnikov firmasının geliştirdiği Lancet SİHA'larının yoğun bir şekilde kullanıldığını ve çok verimli olduğunu vurguladı.

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