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Prof. Yılmaz: ‘Kur Korumalı Mevduat’ın sürdürülebilir olmadığını söyledik’
Prof. Yılmaz: ‘Kur Korumalı Mevduat’ın sürdürülebilir olmadığını söyledik’
Prof. Kamil Yılmaz, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Hükümetin ekonomi politikasının ülkeyi iflasa sürükleyeceğini öne süren... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T15:24+0300
2023-01-27T15:24+0300
seyir hali
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Prof. Yılmaz: ‘Kur Korumalı Mevduat’ın sürdürülebilir olmadığını söyledik’
Prof. Yılmaz: ‘Kur Korumalı Mevduat’ın sürdürülebilir olmadığını söyledik’
Merkez bankasının yüzde 22 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini gerçekçi bulmadığını belirten Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Kamil Yılmaz, piyasa anketlerinde yapılan araştırmaların yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 50 olarak açıkladığını söyledi. Yılmaz,’ Bu ekonomik politikalar bizi iflasın eşiğine getirir. Enflasyonu kontrol etmek yerine sürekli körükleyen bir hükümet ve merkez bankası görüyoruz. Her bir liranın eridiği bu günlerde güvenli bir yatırım aracı da gözükmüyor.’ ifadelerini kullandı.‘Bu politikaların devamı Türkiye’yi Arjantin’den ve Venezuela’dan daha kötü bir hale getirir’Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) duyulan talebin son zamanlarda düşmesiyle beraber merkez bankasının bu durumu idare etme yoluna gittiğini belirten Yılmaz, ‘KKM’nin sürdürülebilir olmadığını söyledik. Hükümet seçime giderken canlılık istiyor ama bu politikaların devamı Türkiye’yi Arjantin’den ve Venezuela’dan daha kötü bir hale getirir.’ açıklamalarında bulundu.‘Yeni Türkiye Ekonomi Modeli bir ucubelikten ibaret’Merkez Bankası’nın ihracatçılara özel döviz satış kurunu yüzde 2 artırması ile beraber örtük bir faiz artışı olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Tekrardan görüyoruz ki Yeni Türkiye Ekonomi Modeli bir ucubelikten ibaret. Merkez Bankası’nda azalan rezervler sonucunda hükümet katmanlı kur yöntemine gitti. Bu yöntem ile piyasa mantığından uzaklaşıldı ve bu politikalar ile devam edilirse ileride turizmci kuru, tüketici kuru veya kara borsa kuru görürsek şaşırmam.’
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radyo, kur, kur korumalı tl mevduat, sabit kur, ekonomi, ekonomi paketi, аудио
radyo, kur, kur korumalı tl mevduat, sabit kur, ekonomi, ekonomi paketi, аудио

Prof. Yılmaz: ‘Kur Korumalı Mevduat’ın sürdürülebilir olmadığını söyledik’

15:24 27.01.2023
SEYİR HALİ
Prof. Yılmaz: ‘Kur Korumalı Mevduat’ın sürdürülebilir olmadığını söyledik’
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Prof. Kamil Yılmaz, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Hükümetin ekonomi politikasının ülkeyi iflasa sürükleyeceğini öne süren Prof. Yılmaz, ‘Enflasyonu kontrol etmek yerine sürekli körükleyen bir hükümet ve merkez bankası görüyoruz’ dedi.
Merkez bankasının yüzde 22 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini gerçekçi bulmadığını belirten Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Kamil Yılmaz, piyasa anketlerinde yapılan araştırmaların yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 50 olarak açıkladığını söyledi. Yılmaz,’ Bu ekonomik politikalar bizi iflasın eşiğine getirir. Enflasyonu kontrol etmek yerine sürekli körükleyen bir hükümet ve merkez bankası görüyoruz. Her bir liranın eridiği bu günlerde güvenli bir yatırım aracı da gözükmüyor.’ ifadelerini kullandı.

‘Bu politikaların devamı Türkiye’yi Arjantin’den ve Venezuela’dan daha kötü bir hale getirir’

Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) duyulan talebin son zamanlarda düşmesiyle beraber merkez bankasının bu durumu idare etme yoluna gittiğini belirten Yılmaz, ‘KKM’nin sürdürülebilir olmadığını söyledik. Hükümet seçime giderken canlılık istiyor ama bu politikaların devamı Türkiye’yi Arjantin’den ve Venezuela’dan daha kötü bir hale getirir.’ açıklamalarında bulundu.

‘Yeni Türkiye Ekonomi Modeli bir ucubelikten ibaret’

Merkez Bankası’nın ihracatçılara özel döviz satış kurunu yüzde 2 artırması ile beraber örtük bir faiz artışı olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘Tekrardan görüyoruz ki Yeni Türkiye Ekonomi Modeli bir ucubelikten ibaret. Merkez Bankası’nda azalan rezervler sonucunda hükümet katmanlı kur yöntemine gitti. Bu yöntem ile piyasa mantığından uzaklaşıldı ve bu politikalar ile devam edilirse ileride turizmci kuru, tüketici kuru veya kara borsa kuru görürsek şaşırmam.’
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