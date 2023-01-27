https://sputniknews.com.tr/20230127/peskov-beyaz-saray-istese-ukraynadaki-catismalari-cok-hizli-sekilde-sonlandirabilir-1066271008.html

Peskov: Beyaz Saray, istese Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı şekilde sonlandırabilir

Peskov: Beyaz Saray, istese Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı şekilde sonlandırabilir

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı bir şekilde sonlandırma imkanına sahip olduğu yönündeki görüşüne destek... 27.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-27T16:53+0300

2023-01-27T16:53+0300

2023-01-27T16:55+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

donald trump

rusya

abd

ukrayna

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Trump, Truth Social adlı bir sosyal medya platformuna verdiği demeçte "Eğer ben başkan olsaydım, Rusya ve Ukrayna arasında hiçbir zaman savaş çıkmazdı. Fakat şu anda bile, eğer başkan olsaydım, bu feci savaşı 24 saat içinde sonlandırabilirdim" demişti. Gazetecilerin Trump'ın sözlerini anımsatması üzerine, eski başkanın hakikattan çok uzak olmadığını kaydeden Peskov, "Gerçekten ABD Başkanı bu çatışmaya son vermek isterse, Kiev rejimine emir verme imkanını kullanarak bunu çok hızlı bir şekilde yapabilir. Kiev rejimine Washington'dan emir gitmesi yeterli" ifadelerini kullandı. Çatışmanın bir veya iki günde sona ermeyeceğini kabul eden Peskov, ancak Kiev rejiminin anahtarlarının Washington'da bulunduğunun altını çizdi.

rusya

ukrayna

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dmitriy peskov, donald trump, rusya, abd, ukrayna