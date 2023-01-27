Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230127/peskov-beyaz-saray-istese-ukraynadaki-catismalari-cok-hizli-sekilde-sonlandirabilir-1066271008.html
Peskov: Beyaz Saray, istese Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı şekilde sonlandırabilir
Peskov: Beyaz Saray, istese Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı şekilde sonlandırabilir
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı bir şekilde sonlandırma imkanına sahip olduğu yönündeki görüşüne destek... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T16:53+0300
2023-01-27T16:55+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
donald trump
rusya
abd
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/14/1058907119_0:156:3091:1894_1920x0_80_0_0_15bf0655060e40bf2c76670339366194.jpg
Trump, Truth Social adlı bir sosyal medya platformuna verdiği demeçte "Eğer ben başkan olsaydım, Rusya ve Ukrayna arasında hiçbir zaman savaş çıkmazdı. Fakat şu anda bile, eğer başkan olsaydım, bu feci savaşı 24 saat içinde sonlandırabilirdim" demişti. Gazetecilerin Trump'ın sözlerini anımsatması üzerine, eski başkanın hakikattan çok uzak olmadığını kaydeden Peskov, "Gerçekten ABD Başkanı bu çatışmaya son vermek isterse, Kiev rejimine emir verme imkanını kullanarak bunu çok hızlı bir şekilde yapabilir. Kiev rejimine Washington'dan emir gitmesi yeterli" ifadelerini kullandı. Çatışmanın bir veya iki günde sona ermeyeceğini kabul eden Peskov, ancak Kiev rejiminin anahtarlarının Washington'da bulunduğunun altını çizdi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/14/1058907119_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_48b34c36ef0a1068471671d37287883a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, donald trump, rusya, abd, ukrayna
dmitriy peskov, donald trump, rusya, abd, ukrayna

Peskov: Beyaz Saray, istese Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı şekilde sonlandırabilir

16:53 27.01.2023 (güncellendi: 16:55 27.01.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın Ukrayna'daki çatışmaları çok hızlı bir şekilde sonlandırma imkanına sahip olduğu yönündeki görüşüne destek veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un Kiev'e bir emir vermesinin yeterli olacağını belirtti.
Trump, Truth Social adlı bir sosyal medya platformuna verdiği demeçte "Eğer ben başkan olsaydım, Rusya ve Ukrayna arasında hiçbir zaman savaş çıkmazdı. Fakat şu anda bile, eğer başkan olsaydım, bu feci savaşı 24 saat içinde sonlandırabilirdim" demişti.
Gazetecilerin Trump'ın sözlerini anımsatması üzerine, eski başkanın hakikattan çok uzak olmadığını kaydeden Peskov, "Gerçekten ABD Başkanı bu çatışmaya son vermek isterse, Kiev rejimine emir verme imkanını kullanarak bunu çok hızlı bir şekilde yapabilir. Kiev rejimine Washington'dan emir gitmesi yeterli" ifadelerini kullandı.
Çatışmanın bir veya iki günde sona ermeyeceğini kabul eden Peskov, ancak Kiev rejiminin anahtarlarının Washington'da bulunduğunun altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала