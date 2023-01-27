https://sputniknews.com.tr/20230127/pakistan-nisan-ayinda-rus-ham-petrolu-ithalatina-baslayacak-1066286481.html
Pakistan nisan ayında Rus ham petrolü ithalatına başlayacak
Pakistan nisan ayında Rus ham petrolü ithalatına başlayacak
Pakistan’ın petrolden sorumlu Devlet Bakanı Musadık Malik, ödemelerin Pakistan ulusal parayla yapılması dahil ithalatla ilgili tüm ticari koşullarda anlaşma... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T23:52+0300
2023-01-27T23:52+0300
2023-01-27T23:52+0300
dünya
rusya
pakistan
petrol
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News International’in aktardığına göre Malik, “Mart ayında Rusya ile anlaşmanın tüm ticari koşulları üzerinde anlaşmaya varılacak ve ardından nisan ayında ucuz Rus ham petrolü Pakistan’a akmaya başlayacak. Bu, her iki ülke için de faydalı olacak” ifadelerini kullandı.Pakistan, Rusya ile yapılan anlaşma uyarınca, bütüncül enerji güvenliği planını hazırlamaya başladı. Plan, Rusya'dan ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), boru hattı gazı ve diğer yakıtların ithalini öngörüyor.Malik, “Yakıtların uygun fiyattan ithalatı, Pakistan’ın enerji güvenliğini artırması bekleniyor” dedi.Pakistan’ın sonraki kış sezonunda iki Rus şirketinden spot LNG partisi satın alabileceğini anlatan Malik, şirketleri Rusya hükümetinin belirleyeceğini söyledi.
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rusya, pakistan, petrol
Pakistan nisan ayında Rus ham petrolü ithalatına başlayacak
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Pakistan’ın petrolden sorumlu Devlet Bakanı Musadık Malik, ödemelerin Pakistan ulusal parayla yapılması dahil ithalatla ilgili tüm ticari koşullarda anlaşma sağlandıktan sonra nisan ayında Rusya’dan ham petrol alımına başlayacaklarını söyledi.
News International’in aktardığına göre Malik, “Mart ayında Rusya ile anlaşmanın tüm ticari koşulları üzerinde anlaşmaya varılacak ve ardından nisan ayında ucuz Rus ham petrolü Pakistan’a akmaya başlayacak. Bu, her iki ülke için de faydalı olacak” ifadelerini kullandı.
Pakistan, Rusya ile yapılan anlaşma uyarınca, bütüncül enerji güvenliği planını hazırlamaya başladı. Plan, Rusya'dan ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), boru hattı gazı ve diğer yakıtların ithalini öngörüyor.
Malik, “Yakıtların uygun fiyattan ithalatı, Pakistan’ın enerji güvenliğini artırması bekleniyor” dedi.
Pakistan’ın sonraki kış sezonunda iki Rus şirketinden spot LNG partisi satın alabileceğini anlatan Malik, şirketleri Rusya hükümetinin belirleyeceğini söyledi.